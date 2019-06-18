Фестиваль Баха в Лейпциге

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 18.06.2019

Лейпциг в эти дни буквально наполнен пряным запахом цветущих лип. Тысячи этих прекрасных деревьев, высаженных не только в парках и скверах, но и на всех центральных улицах, образуют удивительно красивый, сказочный шатер, укрывающий старинный саксонский город.

Но не меньше, чем запахом лип, Лейпциг сегодня наполнен музыкой. Город Баха, Вагнера, Шумана, Мендельсона, город знаменитого Гевандхауса и первой немецкой консерватории принимает ежегодный Баховский фестиваль — одно из главных событий музыкальной жизни Европы. Из Германии репортаж Романа Берченко.

Несколько тысяч участников, десятки тысяч слушателей со всего мира, лучшие музыканты планеты, сотни мероприятий... Такими цифрами могут похвастаться и другие музыкальные форумы. Но главные события Баховского фестиваля проходят в тех стенах, которые помнят великого мастера — церквях Святого Фомы и Святого Николая, в старой городской ратуше, кофейне Циммермана. Именно это делает фестиваль уникальным, а город каждый год в июне превращает в Мекку для любителей старинной музыки.

Тема фестиваля этого года — «Бах — придворный композитор». Помимо последних 27-ми лет жизни, проведенных в Лейпциге, Бах много служил при дворах — почти десять лет в Ваймаре, шесть — в Кётене. А кроме того, общался с королями Саксонии и Пруссии, другими вельможами и писал музыку по их заказам. Благодаря этому на свет появились шедевры на все времена — вспомним хотя бы «Музыкальное приношение» или «Гольберг-вариации».

Фестиваль, как всегда, стартовал с места в карьер. В первые же дни прошли великолепные концерты, которые публика и исполнители запомнят на годы. Но даже на этом ярком фоне выделяются события воскресенья 16 июня, которые наверняка займут место в истории не только лейпцигского форума, но и исполнительского искусства.

Одно из них — концерт симфонического оркестра Гевандхауса в Зале Конгрессов под управлением великого дирижера Герберта Бломстедта. В свои почти 92 года маэстро в прекрасной физической и творческой форме, и каждый его концерт вызывает невероятный ажиотаж.

Мы услышали два скрипичных концерта Баха (солировала известная норвежская скрипачка Вильде Франг) и симфонию Мендельсона. И если дирижерская трактовка баховской музыки показалось немного архаичной и излишне романтизированной — на фоне сегодняшнего расцвета аутентичного исполнительства (при том, что Бломстедт точно и глубоко раскрывает логос Баха), то в Шотландской симфонии Мендельсона произошло счастливое слияние музыки и исполнителей. Мощь и красота гениальной симфонии Мендельсона — квинтэссенции романтического симфонизма — оказались настолько близки природе дирижера и духу оркестра, что их интерпретацию нельзя называть иначе, как выдающейся. Излишне говорить о настоящей буре, которая разразилась в зале, когда прозвучал последний аккорд — овация длилась почти столько же, сколько звучал финал симфонии.

Гевандхаус

А буквально через несколько минут после того, как кончился незабываемый концерт маэстро Бломстедта, началась еще одна феерия — реконструкция знаменитой «клавирной дуэли» Иоганна Себастьяна Баха и французского виртуоза Луи Маршанна, которая планировалась в 1717 году в Дрездене, при дворе саксонского курфюрста — но так и не состоялась из-за бегства французского музыканта, признавшего тем самым превосходство Баха.

Эту реконструкцию придумал и комментировал по ходу действия художественный директор Баховского фестиваля доктор Михаэль Мауль. А Роли Баха и Маршанна (и их музыку) исполнили выдающиеся клавесинисты современности — Андреас Штайер (лауреат множества наград и премий, в том числе премии ICMA 2014 в номинации «Артист года») и Тон Коопман (с этого года нидерландский маэстро — новый руководитель лейпцигского Бах-архива). Специально для этого концерта из Музея музыкальных инструментов в Лейпциге — одного из лучших в мире — были привезены старинные клавесины, которые не только обладают необыкновенным звуком, но и выглядят как настоящие произведения искусства — с резными деталями, инкрустациями, расписанными панелями...

Церковь Святого Фомы

Баталия разыгралась нешуточная — музыканты так блистали виртуозностью, что отдать кому-то предпочтение было просто невозможно. К счастью, определять победителя не потребовалось — Андреас Штайер и Тон Коопман в завершение своего ночного концерта продемонстрировали, помимо феноменального мастерства солистов, еще и ансамблевые таланты: на двух клавесинах они исполнили обработку баховской фуги, виртуозно передавая друг другу тему и контрапункты, и играя, словно один человек. Почтенная публика аплодировала, топала ногами и свистела в знак восторга так, как будто присутствовала не на фестивальном концерте, а на футбольном матче или боксерском поединке.

А потом была чинная прогулка счастливых зрителей по красивейшему ночному городу, под шикарными лейпцигскими липами. Их прекрасный аромат стал достойным десертом для изысканных музыкальных блюд, которые фестивальная публика попробовала в воскресенье.

Роман Берченко из Лейпцига, специально для радио «Орфей»