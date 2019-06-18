Конкурс Чайковского открылся

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 18.06.2019

Красная ковровая дорожка к памятнику Петра Ильича, толпа любителей классики и мировые звёзды в большой концентрации — торжественно и с размахомстартовал долгожданный XVI Международный конкурс имени Чайковского. Концерт-открытие прошёл 17 июня в Московской консерватории.

По словам ректора Александра Соколова, к предстоящим соревнованиям всё готово, хотя на разных этапах это было непросто.

Александр СОКОЛОВ: «Ведь уровень конкурса зависит от двух главных моментов —— это чтобы ничто не мешало, и за это мы отвечаем, и уровень жюри, уровень участников. Что касается участников, могу сказать, что мы представили очень достойную команду, причём практически во всех номинациях. Будем за них болеть и ждать результатов».

Фавориты среди участников конкурса у Александра Соколова уже есть, но имён он не называет.

Александр СОКОЛОВ: «Я боюсь сглазить. У нас, по крайней мере, четыре премии может быть. Но какие из них достанутся реально, об этом сказать сложно».

Фрагментами из бессмертной партитуры Чайковского к балету «Щелкунчик» открывается концертная программа. На сцене Большого зала Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. «Дай Бог, чтоб участники раскрылись максимально ярко в эти важнейшие для всех дни» — такими словами приветствует маэстро гостей и участников конкурса.

Программу концерта-открытия организаторы держали в секрете. Были только известны имена солистов — это обладатели Гран-при предыдущих Конкурсов Чайковского баритон Ариунбаатар Ганбаатар и пианист Даниил Трифонов, с блеском исполнивший Первый фортепианный концерт Петра Ильича.

Даниил ТРИФОНОВ: «Конкурс Чайковского — один из самых важных конкурсов в мире. Я надеюсь, что и на этом конкурсе будет множество ярких открытий. Я бы хотел сам послушать, но, к сожалению, должен уехать. Я очень рад, что меня пригласили участвовать в концерте-открытии. Конечно, в стенах Большого зала Московской консерватории мне всегда очень радостно играть».

18 июня начинаются конкурсные прослушивания первого тура. Скрипачи и пианисты будут состязаться в Москве, виолончелисты и вокалисты — в Петерубрге, позже к ним присоединятся духовки.

Текст: Марина Сёмина