Альтистам пора в очередь на Конкурс Чайковского?

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 16.06.2019

17 июня в Москве пройдет церемония открытия XVI Международного конкурса имени Чайковского. Впервые в истории музыкального состязания к пианистам, скрипачам, виолончелистам и вокалистам присоединяются духовики.

Представителям этой группы инструментов более 60 лет пришлось ждать возможности попытать счастье на одном из самых престижных конкурсов в мире. Кто следующий в потенциальном списке новичков? Может быть, альтисты?

Если исходить из того, что играющих на деревянных и медных духовых допустили до конкурса ради повышения статуса этих специальностей в музыкальной иерархии и решения проблемы кадрового дефицита для оркестров, то альтистам, похоже, ждать попадания на Конкурс Чайковского придется долго — музыкантов, играющих на «большой» скрипке, не много, но и не мало.

Некая двойственность, не так ли? Спросите у любого просвещенного человека, скольких известных альтистов он может назвать. Скорее всего, двоих — Данилова и Башмета.

Первый — это герой культового романа Владимира Орлова. Книга вышла в свет в 1980 году и взорвала «культурное болото» эпохи брежневского застоя. Тогдашняя интеллигенция приняла «Альтиста Данилова» на ура.

Второй персонаж из нашего шорт-листа известных альтистов — реальный, народный артист Советского Союза Юрий Башмет, в молодости, скорее всего, тоже читал это произведение. Но когда его издали, Башмет уже был «готовым» альтистом — он окончил Московскую консерваторию (и ассистентуру в 1978 году) и давал концерты. Башмет, как и герой Орлова, играл на фирменном альте стоимостью «Волги». Но дело не только в цене инструмента, а в отношении к делу его хозяина. Звуки рождались божественные, Башмет с самого начала своей оглушительно успешной карьеры никак не вписывался в общепринятую формулу, что альтисты — это скрипачи с темным прошлым. Музыкант никогда не скрывал, что пошел учиться играть на альте, потому как в музыкальной школе места на скрипку закончились.

Так почему все хотели в СССР стать вторыми Ойстрахами? Все значительное прозаичнее, а вернее, практичнее, поправляет один из струнников советского образца, не ставший звездой, но вполне довольный собой музыкант: тогда многие струнники хотели стать скрипачами потому, что этих инструментов больше всего в составе симфонического оркестра. А раз так, то увеличиваются шансы выехать в зарубежные гастроли вместе с известным оркестром, например, Большим симфоническим, и привезти из какого-нибудь Лондона даже на мизерные суточные дефицитные вещи — джинсы, косметику, виски. Студенты Гнесинки, например, с первых курсов готовили себя к прослушиваниям в оркестрах, которым в середине 80-х разрешали выезжать на Запад. Репетировали до изнеможения, стирая в кровь пальцы. Так что не только пианисты переигрывают руки.

А трубачи, тромбонисты, тубисты, наоборот, себя не перегружали занятиями, хотя тоже были не прочь попасть в приличный выездной оркестр. Их совсем не смущал тот факт, что медных в оркестре значительно меньше, чем скрипачей. Что, казалось бы, убивало на корню радужные перспективы выгодного трудоустройства. Но духовики — особая каста с парадоксальной подчас логикой. Эти ребята исключительные по определению — их специальность требует недюжинной физической силы, отказа от курения и алкоголя, ведь трубач выдувает звук только при отменно работающих легких. Но мало кто из этой команды выдерживал режим — ранний уход на пенсию в этой группе — дело обыденное. Поэтому духовики всегда на счету, их ищут, ждут в хороших оркестрах. Как видим, до сих пор они на вес золота, впрочем, определять цену их мастерства теперь будут на Конкурсе имени Чайковского — смотре, организованном при поддержке правительства России.

А что же альтисты? Добро пожаловать в Европу, на конкурсы, ко многим из которых имеет самое непосредственное отношение Юрий Башмет. Он, в частности, президент Международного конкурса альтистов в Лондоне, член жюри конкурсов в Мюнхене и Париже. В 1994 году все тот же Юрий Башмет стал организатором единственного в России Международного конкурса альтистов в Москве. К соревнованию, правда, допускаются участники, которые до этого отличались на других международных состязаниях. Так почему бы Конкурсу Чайковского не оказаться во власти таланта и обаяния человека-альтиста Юрия Башмета и расширить альтистами программу самого престижного музыкального конкурса, проводящегося на территории России? Глядишь, для широкой аудитории через несколько лет короткий список известных представителей этой специальности не будет ограничиваться двумя фамилиями.

Ирина Столярова