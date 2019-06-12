Солнечный Крым в музее Шаляпина

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 12.06.2019

Солнечная, летняя выставка картин участников Киммерийского пленэра открылась 10 июня в Доме-музее Шаляпина. На ней организаторы представили итог совместной работы московских и крымских художников. Выставка приурочена сразу к двум значимым датам: это День России и пятилетие вхождения Крыма в состав Российской Федерации.

Основная цель пленэра, который проводится с 2013 года, – объединить потенциал Московской школы живописи с опытом феодосийских мастеров. В этом году организаторы представили избранные картины 15 живописцев. Крымские пейзажи для проекта они рисовали на протяжении 5 лет.

Усадьбу Фёдора Шаляпина в центре Москвы выбрали для выставки не случайно. О связи русского певца и крымских художников рассказала вице-президент Российского фонда культуры Лариса Назарова.

Лариса НАЗАРОВА: «Шаляпин любил Крым до забвения. Он сам был прекрасным художником. Мы мечтали объединить тему этой экспозиции с памятью о великом певце. Именно поэтому было принято решение организовать выставку здесь, в музее Шаляпина. Первый зал я полностью оформляла сама. Мне хотелось с самого начала показать, какой Крым бывает разный. На картинах – и древние развалины, и степи, и море. Здесь очень много работ, которые мне по душе».

Экспозиция разделена на четыре секции. В них картины скомпонованы по тематике и цветовой палитре. Интенсивность красок возрастает по мере продвижения к залу с импрессионистскими работами, а затем погружает зрителя в спокойную, пастельную атмосферу крымских вечеров.

Художники Киммерийского пленэра тесно связаны с Феодосийской галереей имени Айвазовского, где они регулярно выставляют свои произведения. Эта связь прослеживается и в сюжетах работ некоторых художников. Правда, в Крыму просто невозможно не восхищаться морем, - и многие живописцы именно в нём черпают вдохновение. Ценители творчества Айвазовского найдут на выставке близкие ему сюжеты, выполненные с большой любовью и талантом.



Шаляпин любил Крым и даже мечтал построить там концертный зал. Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов считает, что эта выставка частично реализует идеи Фёдора Ивановича.

Михаил БРЫЗГАЛОВ: «Посмотрите на солнечность этих работ – такое ощущение, что мы только что побывали в Крыму. Это большая экспозиция, и новшество заключается в том, что выставку крымские художники сначала покажут столичной публике, и лишь затем её повезут в Крым и другие регионы России».

Киммерийский пленэр призван внести вклад в восстановление культурных и исторических связей Москвы, Феодосии и Крыма в целом. Увидеть работы живописцев, зарядиться солнечным настроением и потрясающей энергией крымских красот можно в Доме-музее Шаляпина до 5 августа. Затем выставку планируют показать в Севастополе и Керчи.

Текст и фото: Анна Чичагова