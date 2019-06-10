Симфоджазовый автопробег финишировал

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 11.06.2019

Лёгкая, яркая и полная свободных эмоций музыка, солнечная дорога и просторный, комфортный автомобиль – команда радио «Орфей» вернулась из симфоджазового автопробега в Ярославль, где записывала и снимала на видео концерт, посвящённый 85-летию композитора, аранжировщика, пианиста и дирижёра Анатолия Кальварского. Репортаж Никиты Курочко.

У памятника Леониду Собинову, рядом с Ярославской филармонией, слушатели собираются задолго до начала концерта. Несмотря на летний зной и середину рабочей недели, в зале свободных мест нет. «Свет и тень», «Цирк приехал», «Карельский пейзаж» и другие сочинения Анатолия Владимировича исполняет Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр под управлением народного артиста России Мурада Аннамамедова.

Анатолия Кальварского называют «королём симфоджаза», впрочем, сам маэстро очень скромен, а его музыка — светлая и жизнерадостная.

Анатолий КАЛЬВАРСКИЙ: «Я очень долго силился понять, что такое симфоджаз. Я думаю, что позитивное начало прежде всего. Всё-таки присутствие мажорных тональностей. Надо сказать, что российскому симфоджазу несколько присущи минорные тональности. В общем, это чувство свободы, искренности и позитива. Вот это, наверное, должно определять такие сочинения. Три основополагающих момента».

Мягкость характера, точность суждений и ненавязчивость — так дирижёр Мурад Аннамамедов говорит об Анатолии Кальварском.

Мурад АННАМАМЕДОВ: «Любовь, естественность, лопотание ребёнка — ну как можно объяснить, что такое лопотание ребёнка для родителя или дедушки и бабушки? Это невозможно. Это надо слышать. Вот таким Кальварский вплыл и в моё существо, и в существо оркестра. Несмотря на то, что гигантские программы нам доводилось исполнять, марафонского наполнения, я не ощущал в репетициях усталости».

Поездка в Ярославль на юбилейный вечер Анатолия Кальварского стала первым в истории радио «Орфей» автопробегом. В Peugeot Traveller Business VIP легко поместились не только камеры со штативами, но и огромный звукорежиссёрский арсенал, что оценила наш звукорежиссёр Полина Рыбникова.

Полина РЫБНИКОВА: «Мы ехали в Ярославль с полным комплектом оборудования для записи большого симфонического оркестра: огромные кофры, стойки, микрофоны, пульт. И всё влезло. Пришлось снять одно кресло, на это ушло несколько секунд. Мы все поместились».

Мультиконтурный климат-контроль позволяет каждому пассажиру настроить погоду в салоне индивидуально под себя. Есть розетка на 220 вольт и удобный передвижной столик-трансформер, на котором в дороге мы и писали этот репортаж.

Активный круиз-контроль, автоматическое управлением ближним/дальним светом, проекционный дисплей и другие системы помощи водителю в Peugeot Traveller особенно понравились нашему видеооператору Вадиму Петрову.

Вадим ПЕТРОВ: «Отличный автомобиль. Удобное водительское кресло с функцией массажа — это очень помогает не уставать в дороге. Мне понравился проекционный экран, он не бликует на солнце, его отлично видно днём. Порадовал низкий расход дизельного двигателя. Для загруженной машины это очень хороший показатель».

Марка Peugeot по праву гордится своими дизельными моторами. За весь маршрут от Москвы до Ярославля и обратно мы израсходовали чуть больше половины бака топлива, потратив на него всего лишь 2 тысячи рублей.

В Москву с собой мы привезли приятные впечатления не только от нового автомобиля и древнего красивого Ярославля, но и много светлой, жизнерадостной музыки Анатолия Кальварского, которая обязательно прозвучит в нашем эфире. А видеоверсию концерта «Вечер в стиле СИМФОJAZZ» можно будет увидеть на нашем канале в YouTube.