«Кармен» в память о Елене Образцовой

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 06.06.2019

В том, что захватывающий спектакль может разворачиваться на сцене и без спецэффектов и декораций убедились гости Большого концертного зала Зарядье 5 июня. Там представили одну из самых гениальных опер Жоржа Бизе. «Я люблю свою Кармен и боюсь её» — говорила знаменитая Елена Образцова. Её исполнение партии строптивой цыганки когда-то признали лучшим в мире. В честь 80-летия со дня рождения прославленной меццо-сопрано «Кармен» звучит в концертном исполнении. На сцене оркестр и хор театра «Новая опера» под руководством маэстро Яна Латама-Кёнига.

Ян Латам-Кёниг: «Когда мы слышим эту оперу в концертном исполнении, мы сосредотачиваем внимание на том, что действительно важно. А это, в первую очередь, музыка. Наша задача в том, чтобы без декораций, движений и костюмов сделать всё необходимое для драмы. И здесь ответственность оркестра и солистов очень велика».

Елена Васильевна рассказывала, что Кармен всегда жила в ней своей собственной жизнью, властвовала и каждый раз на сцене проявлялась по-разному. Этим вечером в память о великой певице выступают лауреаты Международных вокальных конкурсов Елены Образцовой и обладатели премии Фонда имени Елены Васильевны. Партия Кармен прозвучала в исполнении солистки Московского академического театра Станиславского и Немировича-Данченко Ксении Дудниковой, а роль Хозе сыграл солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Иван Гынгазов. На сцену также вышел солист Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Чеблыков, лауреат международных конкурсов Ксения Белолипецкая, солист «Геликон-оперы» Максим Перебейнос и другие.

Текст и фото: Марина Сёмина