Автопробег в стиле симфоджаз

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 04.06.2019

Команда «Орфея» отправляется 5 июня в автопробег по маршруту Москва — Ярославль. Путешествие, может быть, небольшое, но знаковое. Прежде всего, это первый автопробег в истории «Орфея», а посвящён он знаковой дате — 85-летию композитора Анатолия Кальварского. Его творческий вечер состоится 6 июня в Ярославской филармонии. Наши звукорежиссёры и операторы запишут и снимут на видео концерт, на котором Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр под управлением народного артиста России Мурада Аннамамедова исполнит произведения Анатолия Владимировича.

Это выдающийся композитор, имя которого, к сожалению, знают не многие, говорит заместитель программного директора радио «Орфей» Роман Берченко.

Роман БЕРЧЕНКО: «Это один из тех малоизвестных гениев российской музыки, которые родились до эпохи интернета, социальных сетей и всяческого пиара. Поэтому, может быть, широкая музыкальная публика его не знает, но в среде музыкантов, особенно связанных с симфоджазом, аранжировками, песенной сферой, этот человек давно признан гением».

Анатолий Кальварский известен не только, как композитор, аранжировщик, но и как джазовый пианист и дирижёр. Он возглавлял несколько коллективов: Государственный эстрадный оркестр в Азербайджане, Ленинградский «Метроном» и эстрадно-симфонический Ленинградского радио и телевидения. Очень много музыки Анатолий Владимирович написал для цирка, и сегодня его сочинения сопровождают цирковые представления по всей России, а влияние Кальварского на симфоджаз огромно.

Роман БЕРЧЕНКО: «Музыканты, которые играли в лучших американских оркестрах, признают его аранжировки джазовых стандартов лучшими. Это человек ренессанса, человек, который соединяет в себе несколько профессий, которыми он владеет абсолютно в совершенстве».

В Ярославль на творческий вечер Анатолия Кальварского мы везём с собой четыре видеокамеры со штативами и внушительный звукорежиссёрский арсенал: десятки микрофонов, стоек, пульты, провода, удлинители — ведь записывать и снимать на видео мы будем целый симфонический оркестр. Всё наше оборудование и команда в обычный автомобиль, безусловно, не поместятся. Поэтому в поездку мы отправляемся на семиместном микроавтобусе Peugeot Traveller Business VIP. В нём смогут разместиться и звукорежиссёрская, и съёмочная группы, и вся техника.

Салон машины легко трансформируется — кресла с электрорегулировками, обивкой из натуральной кожи установлены на рейлингах и легко сдвигаются. Таким образом багажное отделение можно сделать больше. В центральной части салона есть удобный передвижной столик — весьма полезная опция для журналистов, которым в дороге надо писать репортажи.

Водителям в Peugeot Traveller Business VIP тоже будет комфортно: тут тебе и активный круиз-контроль, который сам следит за тем, чтобы автомобиль не выезжал за пределы полосы, и автоматическое управление ближним/дальним светом, датчики парковки, камера заднего вида, проекционный дисплей.

К Ярославской филармонии нас поведёт встроенная навигационная система Tom-Tom с функцией распознавания голосовых команд. Peugeot Traveller оснащён экономичным двухлитровым дизельным двигателем, поэтому всё наше путешествие на творческий вечер композитора Анатолия Кальварского мы планируем проехать на одном баке, без дозаправок

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Текст: Никита Курочко