Мир гитары. Все звёзды

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 31.05.2019

Каждый год в своём проекте ALL STARS известных исполнителей со всей планеты собирает Роман Мирошниченко. Имя одного из главных музыкантов фестиваля можно найти в энциклопедии «Лучшие гитаристы мира». А совсем скоро Роман отправляется в США получать уже пятую по счёту премию Independent Music Awards. 30 мая гитарист объединил на сцене Калужской филармонии трёх мировых звёзд.

Рождённый на Сицилии и воспитанный отчимом цыганом французский бас-гитарист Доминик Ди Пьяцца в далёких 70-ых, послушав знаменитого Джако Пасториуса, навсегда связал свою жизнь с этим инструментом. Доминика отличает неповторимый стиль, уникальная техника исполнения правой рукой и игра тремя и четырьмя пальцами. «Если ты искренне воодушевлен и веришь в то, что играешь — это найдет понимание и отклик в сердцах слушателей» — рассказывает гитарист.

Обладатель семи премий Грэмми, барабанщик из Штатов Пол Вертико выступает с самыми известными джазовыми музыкантами. Именно он когда-то привёз в Россию легендарного гитариста Ларри Корьелла. В свои 66 лет Пол выжимает из барабанов всё возможное и невозможное с драйвом 20-летнего парня. А на его мастер-классы мечтает попасть каждый обладатель барабанных палочек.

Любой джаз-бэнд не обходится без виртуозного пианиста, и сегодняшний вечер — не исключение. Пальцы Яноша Наги — музыканта из Венгрии, лауреата международных премий — бегают по клавишам с космической скоростью. Скоро Янош выпустит альбом вместе с Ди Пьяццо и Майком Стерном.

Программа коллектива строится на композициях тех великих музыкантов, которым когда-либо довелось выступать на калужском фестивале. Среди них сочинения Джона Маклафлина, Ларри Корьелла, Пата Мэтини, Дминико ди Пьяца.

Во втором отделении калужскую публику ждал настоящий рок-пожар. На сцену выходит американский бас-гитарист, певец, на музыке которого выросло не одно поколение. Марко Мендоза — экс-участник легендарной группы WHITESNAKE. Один только его эпатажный вид классической рок-звезды уже вызывает дикие овации у публики. Недавно Марко записал третий альбом со своим трио под названием «Viva La Rock». Несмотря на то, что этот жанр ведущий в творчестве музыканта, Мендоза комфортно чувствует себя также в стилях джаз, блюз, соул и кантри.

Спускаться в зрительный зал, бросать медиаторы, выкрикивать команды публике, надрывать связки в немыслимом диапазоне — всё это в духе Марко Мендозы. Кажется, что стены Калужской филармонии не выдержат такого мощного звука и сумасшедшей энергии. Однако, стены, на удивление, выдерживают, а самые безудержные из зрителей устраивают прямо в зале танцевальную площадку. В финале к группе присоединяется Роман Мирошниченко.

Фестиваль «Мир гитары» подходит к концу. Сегодня, 31 мая, в Калужской филармонии пройдёт заключительный концерт. Там выступит гитарист Флако де Нерья из Австрии, Вадим Чебанов, Дмитрий Илларионов и джаз-дуэт «Братья Ивановы».

Текст: Марина Сёмина

Фото: Ирина Родина