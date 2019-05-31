Мир гитары. Душевные посиделки

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 31.05.2019

В открытые настежь окна калужского Дома музыки снежинками влетает тополиный пух и кружится над сценой и зрительным залом под лирические переборы струн. В тёплой, почти камерной атмосфере 30 мая прошёл дневной концерт фестиваля «Мир гитары». Недаром, именно акустическая гитара, как никакой другой инструмент, так тонко и гармонично совпадает с сердцем русского слушателя.

Сергей Руднев из Тулы играет на классической шестиструнной. В его репертуаре около двухсот композиций, большая часть из которых авторские. Сергей признаётся, что уже давно не готовится к выступлению специально. Всё, что происходит на сцене, в том числе и выбор программы — искренний и свободный полёт души.

Сергей Руднев: «Гитара — это не просто инструмент, это понятие, потому что с ней связано всё: молодёжный мейнстрим, классика, джаз, рок. И все любят этот инструмент за то, что он очень личностный. Каждый отражает в нём себя, проявляет своё творческое начало. Для меня одной шестиструнной гитары более, чем достаточно, чтобы выразить себя. Мне не нужен большой оркестр или какие-то другие составы. Как сказал один известный испанский классик: „Всякий музыкальный инструмент нарушает тишину. Гитара её создает“.»

«Возможности русской семиструнной гитары можно сравнить с необитаемым островом» — считает Александр Миронов. Традиционный репертуар этого инструмента московский музыкант обогащает собственными уникальными переложениями. Среди них сочинения Баха, Генделя, Скарлатти, Дюрана, Чайковского.

Александр Миронов: «Есть такое понятие как внутренний слух. Когда мы слышим внутри себя звук и проникаемся им настолько глубоко, что он заполняет нас полностью, публика тоже его услышит. Одну и ту же фразу можно сыграть просто хорошо, правильно, со всеми фразировками и ровностью тембра, безукоризненно. Но если мы в это не вкладываем нечто сокровенное, эффект будет не тот. Если говорить о технике, то я пришёл к каким-то определённым приёмам методом проб и ошибок».

На символичной русской ноте завершились дневные концерты фестиваля «Мир гитары». Сегодня вечером, 31 мая, калужскую публику ждёт финальное шоу, которое пройдёт по традиции в областной филармонии. Там выступит гитарист Флако де Нерья из Австрии, Вадим Чебанов, Дмитрий Илларионов и джаз-дуэт «Братья Ивановы».

Текст и фото: Марина Сёмина