Мир гитары. Вечеринка под открытым небом

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 30.05.2019

«Не горюй, а с нами пой рок-н-ролл» — зажигательно, в стиле опен-эйр, с танцами и охрипшими голосами в финале прошёл очередной концерт калужского фестиваля «Мир гитары». 29 мая площадка «Гостиный двор» стала настоящим раем для тех, кто любит культурный отдых погорячее. Люди старшего поколения, скинув балласт в пару десятков лет, ритмично покачивают головой в такт барабанщику, а молодёжь, поймав волну драйва, и вовсе не ограничивает себя в самовыражении. С криками «Мы вас любим!», «Вы лучшие!», «Калуга forever!» встречает публика героев этого вечера. Среди них коллектив Тима Дорофеева — известного виртуоза из Архангельска. Его проект «Гитар Саммит» доказывает, что возможности этого инструмента безграничны.

Тим Дорофеев: «Мы собираем разных гитаристов и играем авторскую музыку, в которой соединяем стили и направления. Так мы показываем новые грани звучания гитары. Сегодняшнее наше выступление строится больше на блюзовой основе, но есть и другие оттенки. Выступают музыканты из Вологды, Москвы и Архангельска».

Лирическим отступлением в программе группы Тима Дорофеева стала композиция в духе техасского блюза памяти Стива Рэй Вона — знаменитого американского гитариста-виртуоза и певца. Среди жанровых направлений коллектива джаз, этно-фьюжн, блюз-рок, русский рок-н-рол и не только. Главная идея проекта — креативный подход к каждому выступлению.

Тим Дорофеев: «Наши концерты уникальны, потому что они зависят от музыкантов, которые принимают в них участие. Каждый привносит свою авторскую линию, таким образом, проект разворачивается по-разному. Это всегда необычно и интересно. Даже зрители не знают что будет звучать. Я называю это «свежеиспечённый пирог».

И без того по-летнему тёплый калужский вечер становится жарким, когда на сцену выходит один из самых известных испанских гитаристов Хавьер Варгас и его группа Vargas Blues Band. Они исполняют современный блюз, используя в своём творчестве также фламенко и soul. Испанские синкопы здесь вступают в свободный диалог с техникой драйв-вокала, а нотки ностальгии по ушедшим рок-н-рольным временам прошлого столетия добавляют неповторимый оттенок новейшим приёмам игры на гитаре. К музыкантам Vargas Blues Band присоединяется молодой талантливый певец из Великобритании, 7-кратный лауреат «Грэмми» Джон Байрон Джаггер — племянник легендарного Мика Джаггера. Однако похожи они лишь фамилией. У Джона свой уникальный стиль и манера исполнения. Солист мастерски сочетает традиционный американский рок-н-рол с актуальными жанрами, включая в свои песни также соло на губной гармошке.

В финале яркого опен-эйра, уже под ночным небом выступает знаменитый российский «D’Black Blues Orchestra». На фундаменте джазовых традиций здесь органично выстраиваются самые разные стили и жанры. Лидер интернациональной группы — виртуозный гитарист и певец Владимир Аветисян.

Владимир Аветисян: «Наш сегодняшний состав — это музыканты из России, Испании, Бельгии и Франции. Но с нами также выступает и американская певица. Её не было сегодня в программе. Моника Грин — известная солистка и у себя на родине и в Испании. На самом деле, идея создания нашего коллектива родилась благодаря ей. Совершенно случайно мы однажды столкнулись с Моникой и её группой на джем-сейшене и почувствовали себя настолько близкими друг другу, что решили сделать совместный проект. Этот опыт принёс свои плоды, мы проехали вместе полмира. Казалось бы, интернациональный состав может усложнять нашу жизнь и взаимодействие внутри группы, но, в нашем случае, это всё упрощает. Потому что музыке не нужны переводчики. Если люди находятся на одной волне и понимают друг друга, то музыка объяснит всё, что каждый хочет сказать».

Современный блюз, свинг, рок-н-ролл, ритмы этнических барабанов и даже таинственные звуки армянского дудука — всё это объединяет главное — неповторимая энергия и отношение к музыке, как к естественному проявлению самой жизни.

Владимир Аветисян: «Наша программа называется „Антология блюза“. Она живёт, меняется, мы к чему-то возвращаемся вновь. Сегодня мы хотели показать, что блюз, зародившийся в начале 20 века в его акустическом выражении, прошёл через все эти года в 21 век. Его не обошло стороной ни одно из новых направлений, и блюз приспосабливался и приспосабливал музыку под себя. Все эти вещи очень увлекают нашу группу, мы стараемся делать программу разнообразной. Если говорить о духе сегодняшнего выступления, то это такой настоящий блюз-рок».

Ближе к полуночи разгорячённая публика неохотно расходится по домам в ожидании следующего концерта. Сегодня, 30 мая фестиваль «Мир гитары» готовит калужским зрителям новую порцию ярких музыкальных впечатлений. Днём в Доме музыки выступит коллектив «Фингерстайл», Александр Мисько, Сергей Руднев, Александр Миронов и дуэт «Русские гитары». А вечер пройдёт в областной филармонии в компании с трио Марко Мендозы и мировыми звёздами интернационального проекта Романа Мирошниченко ALL STARS.

Текст: Марина Сёмина

Фото: Ирина Родина