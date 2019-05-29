Мир гитары. Иванов день

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 29.05.2019

Молодой гитарист Александр Мисько, представитель стиля фингерстайл, ловко бегает по струнам одной рукой, а другой играет подручными предметами. К примеру, палочкой для суши или ручкой. Калужский фестиваль «Мир гитары» умеет удивлять. Только за один вечер 28 мая на сцену вышли представители совершенно разных стилей, но единых в одном — любви к гитарной музыке. Луло Рейнхардт, Юлия Лонская и скрипач Владимир Троицкий показали, что будет, если совместить латино, фламенко, бразильский джаз, джипси свинг и классику. Услышать отсылки к Байкалу, тайге и русским просторам можно было в музыке дуэта «Two Siberians», который критики прозвали «сумасшедшими сибиряками». Свои произведения музыканты исполнили вместе с Московским камерным оркестром «Musica Viva». «Мир гитары» вновь и вновь демонстрирует, что жанры и стили условны, а самое главное в музыке — это она сама. Публика это понимает и дарит тёплые эмоции, говорит один из участников фестиваля, гитарист-виртуоз из Армении Жора Саргсян.

Жора САРГСЯН: «Это настоящий фестиваль. Что означает фестиваль? Это праздник. Сегодня у многих фестивалей присутствуют конкурсы или сам фестиваль более академичен. А здесь именно праздник гитары. Праздничное настроение у организаторов, исполнителей и слушателей. С утра и до вечера праздник гитары, это чувствуется, отличная атмосфера. С годами сформировалась и хорошая тёплая публика. Видно, что она следит за фестивалем и знает многих музыкантов».

Вечерний концерт второго фестивального дня объединила не только музыка, но и имя одного очень важного для «Мира гитары» человека — гитариста Ивана Смирнова, ушедшего из жизни 15 ноября 2018 года. Именно ему и посвятили программу. Музыкант участвовал в самых первых фестивалях и за многие годы стал любимцем публики. Его с нетерпением ждали, а некоторые слушатели ходили исключительно на его выступления. Руководитель классических проектов фестиваля и один из участников смотра Дмитрий Илларионов считает Ивана Смирнова самым гениальным гитаристом в мире.

Дмитрий ИЛЛАРИОНОВ: «Значение Ивана Смирнова для нашей культуры огромно, это такая глыба, к сожалению, не до конца понятая многими. Мне очень жаль, что его имя практически не известно вне нашей страны, это уникальный гитарист. На меня Иван Смирнов оказал очень серьёзное влияние. Я мало гитаристов могу назвать, которые на меня повлияли. Дело в том, что его прочтение гитары было необычно свежим, новым и настоящим».

Дело Ивана Смирнова продолжают его сыновья. Они сохранили группу, а на концерте представили популярные композиции своего отца. За многие годы фестиваль сильно вырос, для Ивана Смирнова-младшего принимать участие в «Мире гитары» — большая честь.

Иван СМИРНОВ-младший: «Фестиваль настолько глобальным стал, такие музыканты принимают участие! Дико интересно! Это праздник — играть на сцене со знаменитостями. Поскольку сегодняшний день посвящён нашему отцу, для нас это очень важно, приятно и трогательно до слёз».

Иван Смирнов навсегда останется частью фестиваля, уверен художественный руководитель «Мира гитары» Олег Акимов.

Олег АКИМОВ: «Мы его считали и называли талисманом фестиваля. Когда Иван приезжал, все на него шли. Это был одарённый, талантливый человек, харизматичный, что очень важно для музыканта. У него энергия была как у Пако де Лусии. Достаточно выйти на сцену, оглянуть зал и всё — концерт состоялся. Произведения Ивана захватывали загадочностью, лирикой и отношением к русскому фольклору».

Фестиваль Мир гитары уникальный, говорит ещё один сын Ивана Смирнова - Михаил. Он рассказал, почему в Калугу съезжаются гитаристы со всего света.

Михаил СМИРНОВ: «В организации любого фестиваля всегда есть личное участие тех, кто его создавал. У Олега Акимова с давних пор был искренний и сильный посыл сделать гитарный фестиваль, не имеющий аналогов в России, а может даже и в Европе. Благодаря его сердечному участию всё так и получается. У любого художника всегда в первую очередь сердце работает».

Мир гитары продолжается. Сегодня подведут итоги детского фестиваля, выступят виртуозы из Азербайджана и Казахстана, а вечерний концерт порадует любителей блюза: на площадке Гостиного двора под открытым небом выступят Vargas Blues Band и Джон Байрон Джаггер, Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra, а также группа Тима Дорофеева.

текст – Никита Курочко; фото – Ирина Родина