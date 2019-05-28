Мир гитары. День первый

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 28.05.2019

Вот уже 22 года в конце мая в Калугу приезжают лучшие гитаристы со всего мира. Фестиваль «Мир гитары» встречал на своих площадках Пако де Лусию, Ларри Корьелла и многих других гитарных мастеров. Этот год не стал исключением. Виртуозные премьеры представили на открытии фестиваля. Одним из первых на сцену вышел «ветеран» смотра Роман Мирошниченко. Впервые он выступил на фестивале 16 лет назад. С тех пор гитарист не только постоянно радует калужскую публику, но и руководит международными проектами фестиваля. На открытии Романа наградили почётным званием Заслуженный работник культуры Калужской области. Сам музыкант уверен, что такая награда стала возможной только благодаря фестивалю.

Роман МИРОШНИЧЕНКО: «У нас проекты, которые заявляют о себе на весь мир. Это самое важное. Ни один музыкант к нам не приезжал просто в рамках дежурного тура. Не буду скромничать: мой альбом „Ascension“, который я приурочил к юбилею фестиваля, в итоге стал номинантом на один из лучших альбомов по версии The independent music awards. Это не только моя победа, но и фестиваля. Он живёт и даёт такие проекты с участием американских музыкантов, из Дании, из России».

В первом отделении концерта прозвучала музыка Астора Пьяццоллы. Вместе с Романом Мирошниченко выступил Даниил Крамер. На гитарный фестиваль пианист приезжает во второй раз.

Даниил КРАМЕР: «Крупнейший фестиваль, если сюда приезжают Эл Ди Меола, Ларри Корьелл. Радостно, что он не в Москве, там хватает всего. Я уже много лет ратую за то, чтобы культура не сосредотачивалась в двух-четырёх центрах по России. Это конечно объективная реальность: часть культуры сосредоточена в Нью-Йорке, часть культуры в Париже, часть в Лондоне, Берлине, Вене. Столицы автоматически притягивают, но я за то, чтобы такого сосредоточения не было, чтобы культура как можно равномернее распределялась по всей стране, потому что она необычайно важна».

В нынешнем году участие в фестивале принимает один из наших коллективов. Академический большой концертный оркестр имени Силантьева выступил во втором отделении. Вместе с классическим гитаристом Жорой Саргсяном музыканты исполнили российскую премьеру сочинения бразильца Марко Перейры «Круг влюблённых». Во всём мире это произведение смогли исполнить только четыре гитариста. Об особенностях сочинения и не только рассказал главный дирижёр оркестра Силантьева Вячеслав Валеев.

Вячеслав ВАЛЕЕВ: «Гитара — это очень лёгкий нежный инструмент, симфонический оркестр — это очень большой крупный организм, который играть тихо не может. У нас получается битая программа, то есть половина программы — это очень нежное исполнение музыки Марко Перейры. И второе, мощная история, связанная с подзвученными электрогитарами, ритм секций. Основная проблема — найти баланс, чтобы для людей, которые сидят в зале, всё прошло наиболее естественно. Надо отдать должное организаторам: они выстроили всё поступенно. Второе отделение начинается с достаточно камерного сочинения Марко Перейры, оно технически для нас очень интересно, там неожиданные ритмы. Для нас сложные, но для слушателя будет восприниматься легко. Как „Шутка“ Баха: вроде бы все играют, всем легко, всё красиво и никто не видит этой сложности работы».

Ещё одну премьеру «Симфонию Beatles» оркестр имени Силантьева и скрипач Владимир Троицкий представили вместе с автором сочинения, бывшим гитаристом ансамбля «Песняры» Владимиром Ткаченко. Музыкант — один из любимых гостей фестиваля.

Владимир ТКАЧЕНКО: «Лучшего фестиваля я не видел. Прекрасный фестиваль. Столько здесь имён. Мы по этому поводу со старшими товарищами говорили, что молодёжь может быть думает, что так и должно быть. Ведь фестивалю 22 года, многие родились за это время. Но „Мир гитары“ — это подарок и чудо для калужан».

Фестиваль «Мир гитары» продолжается. 28 мая стартует детская программа, представят виртуозов из СНГ, а вечерний концерт будет посвящён ушедшему осенью гитаристу Ивану Смирнову.

текст — Никита Курочко; фото – Ирина Родина