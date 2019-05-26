Стартовал фестиваль «Органные вечера в Кусково»

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 26.05.2019

Под роскошной хрустальной люстрой с бронзовыми канделябрами во Дворце усадьбы Кусково 25 мая собрались ценители классики. Ежегодный органный фестиваль проходит здесь уже в десятый раз. Для многих слушателей летние вечера в старинной усадьбе давно стали традицией. По словам гостей, это идеальное сочетание музыки и атмосферы.

В стенах Зеркального зала, где когда-то устраивали светские приёмы и балы, звучит «король» музыкальных инструментов. Знаменитая органистка, художественный руководитель и основатель фестиваля в Кусково Елена Привалова-Эпштейн выступает с коллективом RUSQUARTET.

Елена Привалова-Эпштейн: «Впервые на нашем фестивале звучат сонаты Моцарта. Они называются церковными, но на самом деле это абсолютно светская музыка. Мы исполняем 10 из 17 сонат для двух скрипок, виолончели и органа. Ещё у Моцарта есть две сонаты для расширенного состава, включающего трубу и гобой. Возможно, в следующем году мы их сыграем. Мне кажется, сочинения Моцарта идеально подходят для зала в Кусково. Происходит некое соединение классицизма в архитектуре и в музыке. Прекрасно звучит RUSQUARTET, который впервые принимает участие в фестивале. Они также исполнили своё знаковое произведение — 11 струнный квартет Шостаковича. Его очень тепло приняла публика. На мой взгляд, программа хорошо сложилась. Казалось бы, Бах, Моцарт, Шостакович — три совершенно разные эпохи, но здесь они соединяются удачно».

Десятый фестиваль «Органные вечера в Кусково» продолжится до конца лета. Следующий концерт пройдёт 1 июня. Во дворце Шереметьевых выступит барочная капелла «Золотой век», художественный руководитель — Александр Листратов. Прозвучат сочинения Букстехуде, Баха, Дюпора, Маттеи. Полную программу можно посмотреть на сайте фестиваля.

Текст и фото: Марина Сёмина