«Шут и свадебка» — премьера в театре имени Сац

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 25.05.2019

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац продолжает открывать новые горизонты. В этот раз театр обращается к эпохе Дягилева. «Шут и Свадебка» — премьера, в основе которой два балета «Русских сезонов»: «Свадебка» Игоря Стравинского и «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего» Сергея Прокофьева. Музыкальный руководитель проекта один — это главный дирижёр театра Алевтина Йоффе. «Шута» поставил главный хореограф театра Кирилл Симонов. В Москве балет впервые, до этого спектакль показывали в 1921 году в Париже и в 1928 в Киеве. В центре современной постановки вовсе не сказка про шута, хотя внешние атрибуты в костюмах соблюдены. Балет показывает игру мужского и женского, историю вечного притяжения и отторжения.

На второй план уходит и свадьба в «Свадебке» Стравинского. Хореограф Патрик де Бана в центр постановки помещает Вацлава Нижинского. Это рассказ о великом танцовщике, находящимся в психиатрической клинике, а свадьба — это то, чем жил и дорожил Нижинский. Это свадьба с небесами и адом, рассказывает Патрик де Бана.

Патрик де БАНА: «Здесь двойной смысл. Свадьбы проходят на небесах, но безумие Нижинского для него самого было адом. Он был в сознании и понимал, что с ним что-то не так. Мне однажды довелось увидеть рисунок, который Нижинский сделал уже в психиатрической лечебнице, достаточно взглянуть на него, чтобы всё понять. Я мечтаю встретиться и поговорить с Нижинским, чтобы он рассказал мне о славе имперского балета в Санкт-Петербурге, о Дягилеве, о сестре Брониславе, о славном времени Павловой и Карсавиной. Нижинский легендарен, он изменил правила танца во всём мире, открыл двери танцовщикам. До него мужчины играли вторую роль, впереди были балерины. Благодаря ему, танцовщики обрели свободу и смогли выйти на первый план».

«Свадебку» хореограф хотел поставить давно, в музыке Игоря Фёдоровича Патрик де Бана чувствует мощную природную энергию.

Патрик де БАНА: «Стравинский был гением, мастером. Он представил языческую, шаманскую, дикую Россию, её материнскую природу. Стравинский показал это сокровище в Париже. Это сегодня „Свадебка“ звучит привычно, но сто лет назад это было что-то невероятное. Это про природу, штормы, землю, горы, Сибирь, Камчатку».

Художественный руководитель театра Георгий Исаакян уверен, что пройти мимо балетов «Русских сезонов» нельзя, ведь это великая история Русской культуры.

Георгий ИСААКЯН: «Дягилев, Стравинский и Прокофьев — это опорные столбы русской культуры XX века. Без них немыслима ни музыкальная, ни балетная, ни оперная культура всего столетия. То, что сделал Дягилев, предопределило на сто лет развитие всего мирового театра. Из „Русских сезонов“ в Париже вырос Бежар, вся современная музыка, сценография. Если мы хотим давать всестороннее представление и образование в сфере культуры, то мы не можем обходить великие имена. „Шут и Свадебка“ очень своевременны. Мы до сих пор на свадьбах и похоронах поём именно так, как поют в „Свадебке“. Мы танцуем так, это наша глубинная культура. Это кристаллизуется в отражении великих композиторов, но всегда связано с корнями. Именно поэтому русские сезоны сто лет назад производили такой фурор. Для парижан эти энергия и эмоции были чем-то невероятным. Мы должны хранить в себе их, но в каждом новом времени нужно вновь и вновь это осознавать, а не держать в пыльном сундуке. Именно поэтому это должно всё время жить в новых спектаклях. Поэтому так важно, что два замечательных хореографа в двух очень разных спектаклях встретились на одной сцене и вместе сделали спектакль о том, что такое русское сегодня глазами европейца и русского».

Ближайший показ «Шута и Свадебки» состоится через месяц. Вечер одноактных балетов пройдёт 20 июня.

текст — Никита Курочко