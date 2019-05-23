«Черное. Шаги босиком»

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 23.05.2019

Босиком на сцене, щёлкая пальцами в ритме джаза, лёжа и даже танцуя — о мире и красоте спели 22 мая в «Новой опере». Хоровым спектаклем там завершился Четвёртый фестиваль «Иное» — экспериментальный проект режиссёра Алексея Вэйро и главного хормейстера театра Юлии Сенюковой. Формат фестиваля выходит за грани классического репертуара.

«Черное. Шаги босиком» — это история-импровизация в жанре спиричуэлс. Афроамериканские гимны здесь сочетаются с академическим вокалом и даже изящно вплетаются в русский романс. Спектаклю уже шесть лет, и каждый показ уникален.

Алексей Вэйро: «Это один из самых живых спектаклей в репертуаре нашего театра, который постоянно меняется. Мы всё время находим что-то новое, пробуем новые композиции, смотрим по-иному на старый материал, применяем новую пластику, и постановка каждый раз иначе для нас открывается. Это история о красоте и мире, как бы это банально не звучало. И ещё о том, что мы должны быть все вместе».

На сцену «Новой оперы» выходит Камерный хор театра. Его руководитель Юлия Сенюкова рассказывает, что каждый солист в границах сценария ведёт себя естественно и свободно. Спектакль «Черное. Шаги босиком» завершается в духе импровизации — в финале к действию присоединяются зрители.

Текст и фото: Марина Сёмина