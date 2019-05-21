В семейном кругу

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 21.05.2019

Уютно и по-семейному тепло отметил день рождения камерный ансамбль «Солисты Москвы» концертом в зале «Зарядье». Юрий Башмет собрал на одной сцене старых и новых друзей коллектива.

С небольшой, но уже традиционной задержкой на сцене появляются «именинники». Маэстро Башмет предстаёт перед публикой и как дирижер, и как солист, а также как автор переложений. В концерте ни одной ноты пафоса. Напротив, всё камерно, изящно и мягко.

После «вступительной» Норвежской мелодии Грига на сцену выходит Ксения Башмет, чтобы «вручить» свой подарок — исполнить рапсодию «Симфоника» Хоакина Турины.

В программе первого отделения сплошь музыкальные хиты разных эпох и стилей. Тут и финал Концерта для трубы с оркестром Гуммеля с блистательным соло Сергея Накарякова, и Фантазия Бизе-Ваксмана с Алёной Баевой, виртуозная игра которой взрывает зал, и «Венецианский карнавал» Паганини в переложении для домры и струнных, где солирует Екатерина Мочалова. Завершает хит-парад Трио-соната для струнных Альфреда Шнитке, финальные звуки которой, растворяясь в тишине на изысканном piano, срывают шквал аплодисментов.



Второе отделение Юрий Башмет посвящает давным-давно полюбившейся форме литературно-музыкальной композиции, выбрав для этого «Моцарта и Сальери» из «Маленьких трагедий» Пушкина. Текст, как и год назад на премьере в Хабаровске, читает Григорий Сиятвинда, а музыку обоих композиторов исполняют «Солисты Москвы». Композиция идет будто на одном дыхании. Знаменитый артист легко и естественно переходит от холодных, «взрослых» интонаций Сальери к ребяческим Моцарта и обратно. Вслушиваясь в музыкальную ткань, быстро понимаешь, почему один из авторов — гений, а другой — профессионал, занимавший высокий пост при венском дворе.



И хотя «Солистам» уже больше 30 лет, коллектив сохраняет прекрасную музыкальную форму: оттенков piano по-прежнему не счесть, и они всё так же тонки и прозрачны, а суровое или жёсткое forte всегда звучит убедительно и бескомпромиссно. Та же точность интонаций, то же богатство динамики и темпов, та же легкость и тот же задор. С днём рождения, дорогие «Солисты Москвы»!

Текст: Наталия СЕРГЕЕВА