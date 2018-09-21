Скандальная опера Моцарта от Волгоградского театра

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 21.09.2018

Шалость и лёгкость Моцарта в тёплый сентябрьский день. «Cosi fan tutte» — оперу венского классика «Так поступают все» привёз Волгоградский театр «Царицынская опера» на фестиваль «Видеть музыку». История хрестоматийная, но спорят из-за неё с первой постановки в 1790 году. Скандальную оперу критиковали за аморальность и несерьёзность. Есть о чём поспорить и сегодня, однако спектакль не часто можно увидеть на столичных площадках. Что показать московской публике — вопрос решился сам собой, говорит директор театра «Царицынская опера» Леонид Пикман.

Леонид ПИКМАН: «Здесь нет отбора спектаклей, театры сами определяют, с каким спектаклем выезжать. Эта альтернатива ставит в некий тупик. Начинаешь судорожно думать, какой спектакль привезти. Мы думали привезти такой спектакль, который для супер-искушённой публики был интересным и с некой загадкой».

«Кто выиграл пари?», «Месть девушек», «Услуга за услугу», «Китайский чернорабочий» — из-за неоднозначности оригинального названия, оперу любили переименовывать. Полное и оригинальное название на русском языке такое: «Так поступают все женщины, или Школа влюблённых». В Волгоградском театре в 2012 году спектакль поставили режиссёр Мариинки Иркин Габитов, дирижёр-постановщик Владимир Стачинский и балетмейстер-постановщик Владимир Романовский. Опера прекрасно вжилась в репертуар, но на столичных гастролях её показывают впервые, рассказывает художественный руководитель театра «Царицынская опера» Николай Черепанов.

Николай ЧЕРЕПАНОВ: «Очень волнительно для нас. Это первая поездка на такую московскую сцену. Вчера репетировали в зале театра „Геликон-опера“ — потрясающее впечатление от акустики, сцены, а оркестр звучит гораздо лучше. Акустические возможности зала гораздо выше, чем у нас на площадке».

Постановка классическая: музыка, костюмы, время и место действия — всё, как у Моцарта и автора либретто Лоренцо да Понте. Правда, последний на русском не писал. Волгоградский театр пошёл на хитрость: чтобы зрители не отвлекались на титры с переводом, итальянские арии чередуются с речитативами на русском. Звучит непривычно, но внимание привлекает.

В опере нет двусмысленных подтекстов и непонятных аллюзий — постановка ясна, проста и радует шалостью и лёгкостью моцартовского настроения. Впрочем, а что ещё надо в непривычно-тёплый сентябрьский день.

Фестиваль «Видеть музыку» продлится до середины ноября. Ближайший спектакль — 24 сентября, Центр оперного пения Галины Вишневской покажет оперу «Богема» Джакомо Пуччини.

текст – Никита Курочко