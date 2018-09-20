Напоминание о человечности

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 20.09.2018

Оживлённая толпа стоит возле жилого дома на Большой Грузинской улице. На открытии скромной таблички композитору Георгию Свиридову собралась музыкальная элита: дирижёр Владимир Федосеев, ректор Московской консерватории Александр Соколов, актёр и режиссёр Николай Губенко… Золотистое полотно слетает с таблички под живое пение хора. Вдумчивый профиль Георгия Васильевича и стремительные ноты из сюиты «Время вперёд» смотрятся контрастно. Нотный стан на гранитной части доски бликует солнечными лучами.

Генеральный директор Российского музыкального союза, художественный руководитель Академического Большого концертного оркестра Силантьева Александр Клевицкий участвовал в разработке памятной доски.

Александр КЛЕВИЦКИЙ: «Лично я горжусь тем, что мне удалось застать Георгия Васильевича, видеть его в общении, в действии. На всю жизнь мне запомнился его образ. Мне повезло участвовать в создании этой доски в качестве музыкального консультанта. Я считаю, что это огромная миссия, которую мы выполнили, ведь Георгий Свиридов был действительно великим композитором. Я видел эскиз, но не видел готовую доску. И сейчас, мне кажется, всё здорово сделано. Скульпторы очень точно воплотили образ. Мы единогласно решили увековечить ноты из сюиты «Время вперёд». Это настоящий символ».

Композиторское попадание Георгия Свиридова в миры русских поэтов многие объясняют врожденным чувством. «Метель» – одно из самых точных музыкальных воплощений пушкинской поэзии. Для генерального директора «Фирмы Мелодия», Российского Союза Правообладателей и Всероссийской организации интеллектуальной собственности Андрея Кричевского, секрет успеха Свиридова в уникальном восприятии.

Андрей КРИЧЕВСКИЙ: «Это такая уверенность в себе, которая черпается не из «вне», не от поклонения, не от признания, а просто из понимания себя. Мы все смотрим на мир сквозь проекцию себя, поэтому умение смотреть и видеть – это сильно. Не знаю, читал ли он душу другого поэта. Но он однозначно видел себя в тех поэтах, которых выбирал. Он трактовал их творчество через своё видение жизни, бытия России».

Хоровое творчество Георгия Свиридова восхищает поклонников музыки сочетанием исконно русских традиций и современного звучания.

Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил БРЫЗГАЛОВ: «У Свиридова вся музыка неподражаема. Прежде всего я говорю о произведениях для хора. В советское время он стал первооткрывателем жанра хорового музицирования, некогда забытого. 40-50 годы и чуть позже – это был тот период, когда Свиридов открыл заново искусство хорового пения».

Несмотря на вклад Георгия Васильевича в развитие искусства, памятная доска на доме, где он жил, появилась только сегодня. Здесь композитор строил свои творческие планы и общался с главным учителем – Дмитрием Шостаковичем. Джазовый дирижёр и музыкант Анатолий Кролл считает, что всё должно быть своевременно.

Анатолий КРОЛЛ: «Это был величайший человек, и очень жалко, что мы эти тёплые слова, говорим с большим опозданием. При жизни он не нуждался в том, чтобы его постоянно хвалили и возвеличивали. Он просто делал своё дело. Нет таких слов, которыми можно было бы оценить тот огромнейший вклад, который он внёс в нашу культуру и жизнь. Его музыка – это, прежде всего, – потрясающая человечность, в которой мы сегодня очень нуждаемся».

Свиридов считал, что искусство должно нести свет, но не терпел грубости и поучений в музыке. Отвлечь людей от пошлости и обратить их к истокам, к человечности – это очень сложная задача. Композитор не говорил много о том, что «хорошо», а что «плохо». Он просто создавал произведения, которые становились жемчужинами.

Текст Алёна Оганесян