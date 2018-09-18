Музыкальное путешествие по киноэкрану

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 18.09.2018

Осенью особенно приятно погрузиться в ностальгию и вспомнить яркие моменты из жизни. Еще приятнее это сделать под звучание саундтреков из любимых кинофильмов в живом исполнении симфонического оркестра и хора. В Светлановском зале Московского международного дома музыки прошёл очередной концерт проекта «Кинозвук».

Проект существует уже пять лет и за это время успел собрать свою постоянную аудиторию — многие слушатели приходят сюда не впервые. В фойе толпятся люди разных возрастов: от трехлетних малышей, которые, оказавшись в зале, угадывают музыку из «Короля Льва» и «Русалочки», до их родителей, открыто улыбающихся и снимающих на смартфоны оркестр, играющий главные темы из «Игры престолов» и сериала «Во все тяжкие». Немногочисленное старшее поколение наблюдает с интересом и, судя по реакции, хорошо помнит, как еще только тридцать лет назад их нерадивые чада выпрашивали новые картриджи к «Денди» и часами «рубились в танчики». Да, на концерте звучит музыка не только из фильмов, мультиков и сериалов, но и видеоигр.

Вообще концерты «Кинозвука» сложно приравнять к концертам в привычном значении этого слова. На сцене оркестр Collegium Music, Академический большой хор РГГУ, Академический хор Московского метрополитена. Дирижирует Александр Барклянский. Над сценой большой экран, на котором кадры из мультфильма «Рик и Морти» сменяют эпизоды из «Гарри Поттера» и «Бегущего по лезвию». Такой контраст не дает расслабиться, но есть сильный риск потеряться в этом кинокалейдоскопе. На помощь приходит веселый ведущий, который свободно общается с публикой, «отвлекает» дирижера, вспоминает интернет-мемы и разыгрывает призы среди слушателей.

Режиссер Дмитрий Набиджанов выводит на сцену то бойцов на световых мечах, то танцующие под саундтрек из «Ла-ла-лэнда» пары, а то и сам присоединяется в качестве певца. В итоге получается яркое, искристое, как брызги шампанского, исполнение, тотально погружающее в искусство экрана.

Текст: Наталия Сергеева

Фотографии: пресс-служба проекта «Кинозвук»