Акустическая интрига зала «Зарядье»

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 17.07.2018

Презентация новой концертной площадки «Зарядье» прошла 16 июля в центре Москвы. Пока что в зале не установлен самый большой в Москве орган, да и прелесть зала-трансформера невозможно оценить, не побывав на живом концерте. Но очевидно, что «Зарядье» не похож ни на один другой столичный зал. Проектировала здание фирма «Мосинжпроект». Огромное, словно космическое пространство, вмещает 1600 гостей. Слушатели могут оказаться даже за сценой и увидеть симфонический оркестр с непривычного ракурса: зрительские ряды расположены по всему периметру зала.

Ректор Московской консерватории и член наблюдательного совета по творческому развитию зала «Зарядье» Александр Соколов с нетерпением ждёт акустический тест, который пройдёт 6 августа при участии экспертов из Японии:

Александр СОКОЛОВ: «Надо услышать этот зал. Сегодня впечатления исключительно зрительные. Могу сказать, что он соответствует тренду, который сейчас распространился в мире. Это, прежде всего, забота о приходящих сюда зрителях и слушателях. Эти понятия неразделимы, поскольку визуальный и слуховой эффект здесь синтезируются. Публика любит сидеть вокруг оркестра. Допустим, в зале Московской консерватории это невозможно. Это не было предусмотрено в XIX веке. А сейчас создаётся совершенно особая атмосфера общения, когда ты видишь лицо дирижёра, видишь его жесты, которые адресованы оркестру. Здесь это учтено. И вся машинерия сцены, всё, что здесь поднимается, опускается, смещается, открывает перспективу очень интересного использования этого пространства.

По поводу акустики. То, что сюда был приглашён первый акустик мира Ясухиса Тойота, очень правильно. К сожалению, этого не было сделано, когда строили Московский международный Дом музыки: там возникли проблемы с акустикой. Приятно и то, что вторым акустиком был также очень известный мастер Лившиц, который курировал работы по акустике залов Московской консерватории. Такое двустороннее наблюдение, как я рассчитываю, даст позитивный результат. Ну а концерты 8 и 9 сентября окончательно расставят все акценты в этом очень интересном вопросе».

Дизайн пространства уникален. Символичные звуковые волны окружают весь периметр зала и концентрируют внимание гостей на сцене. Внутренняя отделка – это специальные деревянные пластины. Для директора нового зала Ольги Жуковой это не просто оформление, а сложная акустическая конструкция.

Ольга ЖУКОВА: «Эти звуковые волны сделаны из разных панелей. Самая маленькая весит 5 килограмм, самая большая - полторы тонны. И это всё звуковые панели. Их более 3 000, используются 5 акустических сортов дерева».



Оценить звучание зала гости смогут в начале сентября. Во время празднования Дня города в Москве пройдёт торжественное открытие и на сцену выйдут Валерий Гергиев с Симфоническим оркестром Мариинского театра, Риккардо Мути с Российским национальным оркестром, Альбина Шагимуратова и Ильдар Абдразаков.

текст Алёна Оганесян