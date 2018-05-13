Диалог сквозь время

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 13.05.2018

Всё в этом мире связано между собой и подчиняется законам Вселенной. В музыке — традиции и течения, разные эпохи, стили и страны влияют друг на друга. И каждый автор, заимствуя что-то у другого, рождает удивительный диалог, идущий сквозь время и континенты, диалог на языке музыки, который понятен каждому. Именно об этой невероятной силе и красоте музыкального мира рассказывает проект дирижёра Алевтины Иоффе «Диалог между Востоком и Западом».

10 мая на сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац прошёл один из концертов абонемента «Портреты композиторов». Каждый из таких вечеров — увлекательное знакомство с творчеством разных авторов. Открывает концерт музыка Бетховена — композитора-классика, проложившего путь к романтизму. Звучит известное произведение мастера — концерт до мажор для фортепиано с оркестром. «Музыка — самое совершенное проявление любой философии... В музыке живёт вечное, неоконченное, неуловимое» — говорил Бетховен.

Франция, блюз, буги-вуги и арфа — всё немыслимым образом сочетается в «Джазовом концертино» Эмиля Дельтура, — яркий пример музыкального диалога разных культур и стилей. Получается свободная, лёгкая и танцевальная композиция, и что самое интересное — сыгранная академическим составом с солирующей арфой.

А вот Франсуа Борна вдохновила музыка Бизе. В программе — «Блестящая фантазия» на темы оперы «Кармен». Виртуозное произведение входит в репертуар почти всех известных флейтистов.

Проект «Диалог между Востоком и Западом» — уникальная возможность соприкоснутся с творчеством композиторов разных музыкальных цивилизаций.

Главный дирижёр Театра Сац Алевтина Иофе: «Это не совсем Восток в общем понимании, то есть это пока не музыка Китая и Японии. Но почему мы так назвали? Потому что в концертах мы хотели преподнести слушателям музыкальную связь. Допустим: что влияло на творчество композиторов: какая музыка, какие мотивы, какие песни».

Мы каждый день общаемся друг с другом, делимся ценным и берём что-то у других. То же самое происходит в музыке на протяжении многих веков — удивительная взаимосвязь поколений и культур.

Текст и фото: Марина Сёмина