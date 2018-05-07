"День Победы" в городе-герое Севастополе

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 10.05.2018

В День Победы в городе-герое Севастополе состоялся заключительный концерт Камерной программы XVII Московского Пасхального фестиваля. 9-го мая в Севастополе двойной праздник, поскольку это еще и День освобождения города от немецко-фашистской оккупации.

Место проведения концерта уникально. Это античный театр III века до н.э., расположенный на территории государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Второй раз в истории Пасхального фестиваля на древней земле, где соединились многие культуры, где все пропитано легендами, где сохранились уникальные памятники разных цивилизаций – греческой, римской, византийской, проходит грандиозный музыкальный праздник с участием солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Народной артистки России Ларисы Гергиевой.

Светлана Мельникова, директор музея «Херсонес Таврический»: « Мы все прекрасно понимаем, что в жизни все бывает не просто так. 9 мая – это не просто главный день для каждого русского человека, День Победы, но это и день освобождения Севастополя. То, что Пасхальный фестиваль, эта светлая радость Великой Победы заканчивается именно здесь, мне кажется, это очень промыслительно. И когда в прошлом году впервые в стенах самого древнего театра нашей страны зазвучали голоса талантливых оперных певцов, когда Лариса Абисаловна подарила нам наполненный смыслом, искусством, звуком праздник, такое не забывается. Поэтому сегодня с утра я даже боялась подходить к телефону, потому что многие волновались: «А если вдруг дождь? А если не состоится? А неужели это будет опять?» Я в Севастополе испытываю огромное чувство радости, потому что я никогда не чувствовала, чтобы люди так ждали открытия музея, чтобы так ждали концерта. Это событие, о котором рассказывают детям. Я очень надеюсь, что сегодня это чудо прошлого года повторится вновь. Очень бы хотелось, чтобы это стало традицией. Ну, где, как не в Херсонесе? Это же Музеон, место, где живут музы, где живет искусство. Где перекрещиваются цивилизации, народы, судьбы, события. И то, что здесь будет такой праздник, это правильно. Так должно быть! »

Военные песни под севастопольским небом звучали невероятно приподнято. Тысячи людей, и взрослые, и дети со слезами на глазах пели вместе с оперными солистами. «На солнечной поляночке», «Смуглянка», «Огонек», «Алеша», «Баллада о матери», «Дороги» и, конечно, «День Победы» Давида Тухманова.

XVII Московский Пасхальный фестиваль завершился на высокой ноте – громко, торжественно, на подъеме, во весь голос. Спасибо всем участникам проекта, молодым солистам Мариинского театра и Ларисе Абисаловне Гергиевой. Впервые в истории подробное освещение Камерной программы фестиваля вело радио «Орфей». Почти целый месяц мы выходили в прямой эфир с репортажами с места событий, проделав вместе с участниками фестиваля огромный путь – от Мурманска до Севастополя. Последнее интервью в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля Лариса Абисаловна Гергиева дала нам уже в аэропорту Симферополя, перед вылетом в Москву.

Лариса Гергиева, Народная артистка России, Народная артистка Украины, руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра: «Я очень благодарна радио «Орфей» за ту информационную поддержку, которую мы получили в ходе этого фестиваля. Буквально каждый наш приезд в какую-то новую точку освещался очень подробно. И не только сам концерт и исполнение молодыми певцами Мариинки произведений, программ, но еще это были и посещения памятных мест, общение со зрителями, их впечатления. Это очень важно. И мне представляется, что наше путешествие украсили эти репортажи, которые звучали в эфире, и поклонники талантов наших молодых певцов могли следить за тем, где они поют и как их встречают. У нас это впервые. Спасибо Татьяне Цветковской. Наверное, впоследствии надо продолжать нашу дружбу, потому что многочисленные поклонники Мариинки имеют теперь полное представление, как и где мы выступали».

Везде, где проходили концерты солистов Мариинки, вокальные мастер-классы Л.А. Гергиевой, фестиваль принимали с горячей благодарностью и любовью. Мы также благодарим всех участников Московского Пасхального фестиваля и лично Ларису Абисаловну Гергиеву за невероятную радость, подаренную слушателям, за мастерство, самоотдачу, открытость, высокое служение искусству. С праздником!

Текст Татьяна Цветковская

Фото Наталия Абдразакова и пресс-служба историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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