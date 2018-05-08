Крымские пейзажи

Рецензии и репортажи

Дата выпуска: 08.05.2018

XVII Московский Пасхальный фестиваль вышел на финишную прямую. Последние дни грандиозного музыкального праздника проходят на крымской земле. Первое знаковое событие – концерт в Ливадийском дворце.

Само место проведения концерта – тема отдельная, невероятно интересная. Ливадийский дворец – белый, строгий и при этом легкий, воздушный, крымский по духу, хотя и выдержанный в итальянском стиле. Он был построен в 1911-м году по проекту ялтинского архитектора Николая Петровича Краснова, который за строительство Императорской резиденции был удостоен звания архитектора Высочайшего Двора.

Место проведения концерта – Итальянский дворик, знаменитый дворик-патио – композиционный центр дворца. Колонны, резные мраморные скамейки, фонтан... Флорентийские бронзовые фонари работы московской художественной фабрики братьев Вишневских, ажурные черные кованые ворота, изготовленные в ХVIII веке в Вероне, подаренные царской семье князем Феликсом Юсуповым. Всё невероятно красиво и романтично. Изысканные интерьеры – прекрасные декорации. И солисты Академии молодых певцов – молодые, прекрасные, невероятно артистичные – выглядели в этот день по-особенному. Ярко и свежо прозвучали многие номера концертной программы, участниками которой выступили Савва Хастаев, Анжелика Минасова, Илья Селиванов, Анатолий Кузнецов. Были и потрясающие совпадения. В то время, как Ярослав Петряник запел «Темную ночь» Никиты Богословского, зазвонили церковные колокола. Впечатление было невероятно сильным. А как, прогуливаясь по дорожкам Итальянского дворика, виртуозно исполнила русскую народную песню «Травушка-муравушка» Антонина Весенина! Удивительный голос Марии Баянкиной настолько органично вписался в акустику Итальянского дворика, что казалось, он родился здесь, среди безбрежных красот солнечной Ливадии.

Продолжился Московский Пасхальный фестиваль в Ялте. 7 мая в Гуманитарно-педагогической академии при Крымском федеральном университете состоялся вокальный мастер-класс Ларисы Гергиевой, а вечером в Ялтинском театре имени Антона Павловича Чехова прошел камерный концерт.

Здание ялтинского театра было построено в 1908-м году, но сам театр возник на четверть века раньше – в 1883-м, так что в 2018-м у ялтинского театра двойной юбилей. Это театр без труппы. Именно таким он и задумывался с самого начала. Однако за сто с лишним лет здесь перебывали лучшие театральные труппы страны. Поднимаешься из фойе в зрительный зал, и тебя встречают портреты, украшенные автографами и добрыми пожеланиями едва ли не всех выдающихся современных российских артистов, певцов, музыкантов. Именно в Ялтинском театре в разгар бархатного сезона, в сентябре 1898 года с огромных успехом прошли концерты молодых Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова, положившие начало блистательной исполнительской карьере. В зале среди слушателей находился Чехов. Два месяца спустя появится посвящение: «Дорогому и глубокоуважаемому Антону Павловичу Чехову, автору рассказа „На пути“, содержание которого с тем же эпиграфом служит программой этому музыкальному сочинению», – написал Рахманинов на титульном листе оркестровой фантазии «Утес». Множество раз здесь, в ялтинском театре выступал Леонид Собинов, боготворимый ялтинской публикой! Конечно, на этой сцене молодые солисты Мариинского театра чувствовали себя по-особому приподнято и свободно. Каждое исполненное сочинение превращалось в мини-спектакль. С удвоенной силой сценическое мастерство академистов проявилось в вокальных дуэтах.

Выступления солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра прошли в Ялте уже во второй раз. Концерт предыдущего, XVI Московского Пасхального фестиваля имел такой ошеломляющий успех, что слушатели целый год с нетерпением ждали новой встречи с солистами Мариинки. В зале собрались и молодые вокалисты, запомнившие не только прошлогодний концерт, но и блистательный вокальный мастер-класс Ларисы Гергиевой. Лариса Абисаловна пристально следит за профессиональным становлением участников мастер-классов, с радостью отмечает успехи, сделанные ими за год, старается помочь талантливым молодым певцам, так что, не исключено, в скором времени в числе солистов академии появится замечательное сопрано из Ялты.

Виктория Александровна Лунякина, старший преподаватель кафедры музыкальной педагогики и исполнительства Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета: «Нам посчастливилось уже второй раз участвовать в мастер-классах Ларисы Абисаловны. Мы с нетерпением каждый раз ждем эту встречу. В мастер-классе участвовали две студентки моего класса. Конечно, мало времени. Мы ждем каждого замечания, и конечно, будем работать над этим. Спасибо большое! Мы очень благодарны. Город у нас небольшой, и у нас не бывает мастер-классов такого уровня».

Текст Татьяна Цветковская

Фото Наталия Абдразакова