Жизнь в дороге

"Портал"

Совместный проект

радио "Орфей" и телеканала "ЕВРОНОВОСТИ"

Дата выпуска: 31.01.2018

Как и положено всем цыганам, трио «Лойко» ведёт кочевой образ жизни, выступая в разных городах и странах. «Жизнь в дороге» – это название последнего альбома и новой концертной программы коллектива. Свежие песни исполнят 1 февраля в Екатеринбурге.