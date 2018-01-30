Булгаковский дом

"Портал"

Совместный проект

радио "Орфей" и телеканала "ЕВРОНОВОСТИ"

Дата выпуска: 30.01.2018

Есть разговор к Воланду? Сломался примус? Не спится по ночам и тянет к русской классической литературе? Тогда вам срочно надо отправиться в «Булгаковский дом». Как водится во всех таинственных местах, попасть внутрь можно безвозмездно, а выйти прежним человеком – не получится.

Нелепый Шариков, благородные Турбины и Мастер уживаются в удивительном мире Михаила Булгакова. В его сочинениях горькая ирония сочетается с благородством, а медицина соседствует с мистикой. Знаменитые произведения чувствуют себя в «Булгаковском доме» как дома: не пылятся на полках, а по-настоящему оживают. По ночам можно подслушать беседу Понтия Пилата и Иешуа, узнать, как проходить сквозь стены, а на утро умчаться на трамвае «302-БИС» по местам булгаковской Москвы.