Премьера спектакля "Пряничный домик, или Гензель и Гретель"

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радио "Орфей" и телеканала "ЕВРОНОВОСТИ"

Дата выпуска: 10.10.2017

Светлые души детей, зловещая магия леса, аромат рождественского пирога и вагнеровская музыка Хумпердинка — в «Новой опере» премьера спектакля «Пряничный домик, или Гензель и Гретель». Интервью режиссёра Екатерины Одеговой телеканалу #Евроновости.