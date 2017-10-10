Светлые души детей, зловещая магия леса, аромат рождественского пирога и вагнеровская музыка Хумпердинка — в «Новой опере» премьера спектакля «Пряничный домик, или Гензель и Гретель». Интервью режиссёра Екатерины Одеговой телеканалу #Евроновости.
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радио "Орфей" и телеканала "ЕВРОНОВОСТИ"
Дата выпуска: 10.10.2017
Светлые души детей, зловещая магия леса, аромат рождественского пирога и вагнеровская музыка Хумпердинка — в «Новой опере» премьера спектакля «Пряничный домик, или Гензель и Гретель». Интервью режиссёра Екатерины Одеговой телеканалу #Евроновости.