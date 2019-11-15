«Попали в историю»: Даниэль Баренбойм

Попали в историю

По будням: 1:00, 13:00

Ведущая - Ирина Столярова

Дата выпуска: 15.11.2019

15 ноября — день рождения пианиста и дирижера Даниэля Баренбойма. Он появился на свет в 1942 году в Буэнос-Айресе. Впрочем, музыканта считают своим сразу четыре страны: Баренбойм — первый в мире человек, получивший одновременно и израильское, и палестинское гражданства, помимо аргентинского и испанского. Артист не признает языковых и религиозных барьеров, мир его музыкальных путешествий и фантазий безграничен.

У маэстро огромный репертуар и феноменальная память. Метод работы Баренбойма с нотными текстами схож с навыками поглощения секретных материалов разведчиками: партитура фотографируется глазами и мгновенно запоминается наизусть на долгие годы. Природа щедро одарила нашего сегодняшнего героя уникальными способностями.

А его музыкальные мама и папа как опытные педагоги безошибочно разглядели в сыне вундеркинда. Фортепианный интенсив у мальчика начался с пяти лет. Через два года он дает первый концерт. «Калька» с Моцарта в образовании Даниэля заканчивается как раз в родном городе великого венского классика. В Зальцбурге 12-летний Даниэль начинает учиться дирижерскому делу. Параллельно юный Баренбойм активно гастролирует как пианист. Ему рукоплещет европейская публика. Затем талантливого и вдумчивого не по годам юного артиста с восторгом принимает Нью-Йорк. Для американского дебюта Баренбойм выбрал русскую музыку — Первый концерт Прокофьева Даниэль сыграл тогда с оркестром под управлением Леопольда Стоковского. Совместное выступление звездного мальчика и великого маэстро стало для Баренбойма и своеобразным мастер-классом по дирижированию. В профессию Даниэль придет в начале 60-х годов.

Музыкальная общественность не успевает отследить перемещения по миру человека-оркестра Даниэля Баренбойма: Рим, Лондон, Париж, Милан, Чикаго, Берлин. Маэстро руководит ведущими музыкальными коллективами. Он успевает почти двадцать лет блистать на фестивале в Байройте. Этот проект доказал всем критикам Баренбойма, что он — тончайший интерпретатор густой музыки Вагнера. Никаких шпионских хитростей дирижер не использовал, чтобы в течение нескольких часов держать внимание оперной элиты. Даниэль просто хотел, чтобы зритель полюбил Вагнера также сильно, как и он сам.

Дирижер поражает интеллектом и кристальным чувством ответственности за весь мир. Баренбоймовский уникальный оркестр «Западно-Восточный диван» из израильских и арабских музыкантов за два десятка лет существования стал профессиональным коллективом. Берлинская государственная опера также не мыслит себя без Баренбойма — оркестр театра, Берлинская штатскапелла около двадцать лет назад выбрала маэстро своим пожизненным главным дирижером.