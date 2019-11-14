«Попали в историю»: Леопольд Моцарт

Попали в историю

По будням: 1:00, 13:00

Ведущая - Ирина Столярова

Дата выпуска: 14.11.2019

14 ноября исполняется 300 лет со дня рождения Иоганна Георга Леопольда Моцарта. Он был композитором, скрипачом, педагогом и отцом Вольфганга Амадея Моцарта. Последнее обстоятельство в биографии Моцарта-старшего отчасти делает его заложником жизни и творчества гениального сына. Впрочем, Леопольд именно об этом и мечтал, как ни странно, на первый взгляд, это звучит. Моцарт-старший, будучи первоклассным учителем музыкальных наук, безошибочно определил феноменальные природные способности Вольфганга. Леопольд счел правильным никому не передавать на обучение чудо-ребенка и стал его единоличным наставником.

Последующие изматывающие репетиции и гастроли семейного дуэта, к которым иногда привлекалась и дочь Леопольда, не стали банальным аттракционом алчности тирана-отца по отношению к маленьким детям. Сторонники такого сценария слишком примитивны в оценке типажа Моцарта-старшего. Он был личностью многогранной, но, возможно, и впадал в жестокое отчаяние от многолетней борьбы за право заниматься любимым делом.

Сын переплетчика с ранних лет грезил музыкой. Леопольд хотел сочинять самые разные произведения: симфонии, мессы, кантаты, оратории, играть на нескольких инструментах — скрипке и органе, делиться своими знаниями с учениками. Моцарт-старший фактически прошел несколько кругов ада, чтобы позже добиться своих целей, пусть и в усеченном виде. Потолком его музыкальной карьеры стала служба при дворе архиепископа Зальцбургского. Там Леопольд пробился на место вице-капельмейстера. Амбициозного уроженца скромного Аугсбурга не пустили на более высокие должности итальянские конкуренты.

Но в багаже Моцарта-старшего уже есть два проекта, которые сделают его потом по-настоящему знаменитым. В 1756 году на свет появилось методическое пособие по игре на скрипке Леопольда, и у него родился сын Вольфганг.

Стоит ли удивляться тому, с каким безграничным рвением и напором Моцарт-отец взялся за музыкальное воспитание своего чудо-отпрыска. Занятия были расписаны по минутам и четко следовали выверенной методике обучения. Подгоняя сына, Леопольд как бы отыгрывался за свои простои в карьере, бездарно потраченное время на пустые хлопоты. Моцарт-старший и мысли не допускал, что кто-то сможет соперничать с его сыном, единственным и неповторимым в своем фантастическом совершенстве.

Леопольд умирает в мае 1787 года. Вольфганг работает над «Дон Жуаном». Композитор заканчивает оперу за несколько часов до премьеры. Мы получаем «веселую драму», в которой смерть правит жизнью. Леопольд был бы доволен, что его сын хорошо выучил преподанный им в детстве урок и не пренебрег работой даже в тяжелый жизненный момент.