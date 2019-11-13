«Попали в историю»: Маргерит Лонг

Попали в историю

По будням: 1:00, 13:00

Ведущая - Ирина Столярова

Дата выпуска: 13.11.2019

13 ноября — день рождения французской пианистки и педагога Маргерит Лонг. Она появилась на свет в 1874 году в небольшом городе Ним, уместившем памятники древнего Рима, средневековые готические соборы и узнаваемые пейзажи южной Франции — виноградники, оливковые рощи и даже каштановые леса. В этом культурном «заповеднике» легко заблудиться особенно таким впечатлительным и импульсивным особам как наша сегодняшняя героиня. Яркую визуальную картину наполняла фортепианная музыка, которую юная Маргерит слушала дома в исполнении отца.

Много позже, став известной пианисткой, Лонг сводила публику с ума звучанием инструмента на своих концертах, которые начинались грациозным выходом артистки на сцену. В роскошной даме трудно было узнать некогда непоседливую студентку консерватории Нима, где Маргерит училась у очень требовательного педагога — своей старшей сестры. Ее подопечная вскоре оказалась в Париже.

В столичной консерватории юная Лонг занимается с полной самоотдачей. Младший курс девушка оканчивает с золотой медалью, старший — с первой премией. Но Маргерит, на удивление профессорам, захотела продолжить обучение и отточить технику, прежде чем начать концертировать.

За годы дополнительных занятий Лонг нащупала свой стиль игры, поняла, что ей близка музыка современных французских композиторов. Многие из них были где-то совсем рядом. Маргерит просто нужно было дождаться момента, когда ее пути пересекутся с Форе, Равелем, Дебюсси и другими соотечественниками. Творческий союз Маргерит Лонг со скрипачом Жаком Тибо со временем оформился в Конкурс молодых исполнителей.

Лонг ко всем своим талантам может смело добавить умение общаться с людьми и быть интересной. Многочисленные ученики боготворили Маргерит за уроки, на которых поступательное движение к техническому мастерству начиналось с развития «говорящих» пальцев и выработки естественного, свободного положения кистей рук. Только потом усвоенные навыки проверялись на гаммах и нотных текстах.

Самой пианистке больше всего подходили партитуры Равеля. Одна из них стоит особняком. Речь идет о фортепианном концерте соль мажор. Лонг стала первой исполнительницей этого сочинения в начала 30-х годов. Успех произведения на премьере в Париже потом повторялся неизменно и в других городах.

Мадам играла этот опус на историческом концерте в Москве в 1955 году. Столичная публика не отпускала именитую артистку. Она на бис повторила финал произведения. Тогдашние советские зрители, в большинстве своем лишенные возможности выезжать за рубеж, благодаря осязаемому мастерству Лонг оказались ненадолго в сказочной и прекрасной Франции.