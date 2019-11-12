«Попали в историю»: Александр Бородин

Попали в историю

По будням: 1:00, 13:00

Ведущая - Ирина Столярова

Дата выпуска: 12.11.2019

12 ноября — день рождения композитора Александра Порфирьевича Бородина. Он также был химиком и медиком. Музыкальными и лабораторными опытами сегодняшний именинник начал заниматься практически одновременно. Бородин-ученый сделал около десятка важных научных открытий. Бородин-член знаменитой «Могучей кучки» оставил после себя из крупных сочинений две величественные симфонии, одна из которых «Богатырская» и эпическую оперу «Князь Игорь».

Многогранность таланта Бородина восхищает особенно нынешнее поколение, живущее в век узких специализаций. Как один человек параллельно мог успешно делать, казалось, несовместимые вещи: ради новых органических соединений разыгрывать вариации с горькими и ядовитыми реагентами и в то же самое время сочинять обжигающие слух мелодии из «Половецких плясок».

Александр Порфирьевич был гениален в цельности своего характера. Между тем, жизнь подбросила маэстро серьезные поводы для уныния и психологических терзаний. Рожденный вне законного брака в 1833 году, Александр изначально носил фамилию и отчество чужого человека — крепостного своего отца-князя. К матери мальчик обращался на людях исключительно как к тетке.

Впрочем, женская любовь стала для Бородина путеводной звездой в волшебный мир музыки. Именно матушка заметила склонность Александра к сочинительству и приветствовала это увлечение. Много позже жена-пианистка предметно познакомила Бородина с творчеством Шумана и Шопена. У Александра, до этого побывавшего на концертах с музыкой Листа, Берлиоза, Вебера и Вагнера, четко оформляется творческое кредо — он будет опираться в мелодике в первую очередь на образцы русского фольклора.

В начале 60-х годов Бородин оказывается на вечеринке петербургского научного бомонда. Там Александр знакомится с Балакиревым. В его проект «Могучая кучка», направленный на пропаганду национальной музыки, Бородин вписывается на сто процентов. Он создает Первую симфонию. Сочинение получается новаторским по стилю, ничего похожего в русском симфонизме до этого не было. Вторая, «Богатырская», появляется спустя лишь десять лет. Одновременно Бородин становится академиком Медико-хирургической академии Петербурга. Ученому мужу некогда дописывать «Князя Игоря», работа над которым продолжалась почти двадцать лет. Оперу завершили коллеги-композиторы. Еще одно незаконченное сочинение Бородина — Третью симфонию — после смерти Александра Порфирьевича частично воссоздал Глазунов. Он скомпоновал по памяти и нотным обрывкам две первые части. Смельчаков «химичить» с Andante и финалом так не нашлось. Впрочем, и музыка, и наука одинаково не приветствуют сомнительные эксперименты.