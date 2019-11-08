«Попали в историю»: Юрий Шапорин

Попали в историю

По будням: 1:00, 13:00

Ведущая - Ирина Столярова

Дата выпуска: 08.11.2019

8 ноября 1887 года родился композитор Юрий Шапорин. Его творчество, пропитанное от и до традициями русской классики, конвертировали в большое количество высоких государственных наград и званий, среди которых народный артист Советского Союза, лауреат трех Сталинский премий. Впрочем, внимание «вождя всех народов» к музыке Шапорина наоборот стало тяжелым испытанием для композитора. Тотальная цензура угнетала Юрия Александровича, заставляла его выверять партитуры сотни раз. Стоит ли удивляться тому, что композитор оставил нам в наследство так мало сочинений.

Тщательная работа с нотными текстами «выдает» в Шапорине юриста с университетским образованием. Но окружающая жизнь полна беззакония и хаоса. После кровавых событий 1905 года Юрий перебирается из Киева в Петербург. Этот город влюбляет в себя молодого человека, здесь он «заболел» музыкой Римского-Корсакова и стихами Блока.

С благословения мятежного поэта русских Шапорин замахнулся на эпохальный опус — симфонию — кантату «На поле Куликовом». Новоиспеченный выпускник Петербургской консерватории горит желанием выразить в звуках скрежет оружия и стук сердец русских воинов в битве с татаро-монгольскими захватчиками. Мелодии под стать бешеным всадникам бегут впереди текста, стихов не хватает. Работа растягивается на целых... двадцать лет.

Еще дольше Шапорин сочиняет свою единственную оперу «Декабристы». Первые такты масштабного полотна о восстании на Сенатской площади появились в начале 20-х годов, в преддверии столетия важной исторической даты. Шапорин, уроженец небольшого украинского городка Глухов, не хочет оставаться на периферии столичной музыкальной жизни. Обуреваемый новыми идеями, он делает ставку на старые традиции и осознанно устраивает перекличку со стилистикой Глинки, Бородина, Чайковского. Сталин, ставший к тому моменту единоличным правителем страны, уважает отечественную классику. Но «Декабристы» Шапорина стали в итоге заложниками вождистской любви. Сюжет оперы переписывался неоднократно, вводились новые герои. Так продолжалось...тридцать лет. Премьера «Декабристов» состоялась в Большом театре уже после кончины генералиссимуса, холодным летом 1953 года. Публика приняла сочинение сдержанно тепло. Сам автор был опустошен. Шапорин после «Декабристов», по большому счету, так ничего и не создал. Юрий Александрович полностью отдался педагогике.

Но консерваторская профессура предала своего коллегу. Его сочинения вошли в программу обучения вузов, скорее, как факультатив. Музыке Шапорина отказали в новаторстве и оригинальности стиля. Фатальный приговор выглядит пострашнее сталинских запретов для композитора, всю жизнь мечтавшего своей музыкой прославить страну.