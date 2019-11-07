«Попали в историю»: Элен Гримо

Попали в историю

По будням: 1:00, 13:00

Ведущая - Ирина Столярова

Дата выпуска: 07.11.2019

7 ноября пианистке Элен Гримо исполняется пятьдесят лет. Хороший повод для того, чтобы попробовать разорвать цепь противоречий и немыслимых нагромождений в ярком творчестве этой артистки. Элен Гримо родилась в респектабельном Экс-ан-Провансе, но французского в ней столько же, сколько и в российском «Рокфоре». В крови мадам Гримо течет гремучая смесь — ее предками были евреи, корсиканцы, берберы. Стоит ли удивляться тому, что девочке очень трудно было укорениться в одном месте. Фактически с пеленок Элен грезила путешествиями по всему миру.

Но родители все же посадили свое чадо за пианино в 8 лет. По фортепианным канонам, довольно поздно. Впрочем, талант Элен Гримо не вписывается в привычные для профессии стандарты. Девушка в начале 80-х годов успешно оканчивает сразу две консерватории — в Марселе и Париже. Параллельно у нее в кармане еще и диплом специалиста-этолога. Поведение диких животных в естественной среде обитания волнует Элен не меньше, чем музыка Баха. О привычке играть перед завтраком сочинения немецкого гения пианистка много раз рассказывала. Журналисты находили эти откровения страшно интересными. Во многом оттого, что Элен проводила музыкальные утренники в кампании своих самых главных единомышленников — диких волков. Эти звери в начале 90-х годов стали частью жизни, творчества и, наконец, имиджа пианистки. К тому моменту Элен уже успела удивить музыкальный мир исполнением Второй сонаты Рахманинова. Равно как и провалом в 1986 году на Конкурсе Чайковского в Москве.

Веский довод для тех, кто критикует пианистку за слабую техническую подготовку. Некоторые скептики объясняют любовь Гримо к музыке Берга исключительно тем, что в диссонансных нотных зарослях австрийского автора можно и заблудиться, но в итоге этого никто не поймет. Однако дикое звучание партитур композитора, где смешиваются импрессионизм и экспрессионизм, как нельзя лучше отражает характер самой Элен.

Бесспорно, мадам Гримо выглядит абсолютным виртуозом в деле превращения своих возможных недостатков в достоинства. В разные годы ее природная внешняя привлекательность вкупе с романтической, бурной подачей музыкального материала пленила многих маститых дирижеров. Среди «жертв» неординарных способностей Гримо Владимир Юровский и Михаил Плетнев, Курт Мазур и Андрис Нельсонс. Гримо как школьница гордится знакомством с мэтрами. Может быть, в этой непосредственности звезды, практически вымершей как класс в среде обитания знаменитостей, и искать разгадку феномена Гримо.