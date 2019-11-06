«Попали в историю»: Адольф Сакс

Попали в историю

По будням: 1:00, 13:00

Ведущая - Ирина Столярова

Дата выпуска: 06.11.2019

6 ноября 1814 года на свет появился Антуан-Жозеф Сакс, позже ставший Адольфом Саксом. Весь мир знает этого бельгийца как человека, придумавшего саксофон. Название музыкального инструмента стало производным от фамилии создателя. Хорошо, что 16-летний Сакс ограничился лишь сменой имени. Действительно, не размазанное в два слова, собранное по звучанию Адольф больше подходило дерзкому характеру юноши, его острому уму.

Саксу не было и тридцати, когда переформатированный им кларнет-офиклеид запатентовали. Молодой возраст изобретателя не должен никого смущать. К переломному моменту в жизни Сакс шел с детства. Мальчик десяти лет ходил «хвостиком» за своим отцом и подсматривал за тем, как родитель делает музыкальные инструменты. Сакс-младший со временем стал подмастерьем, подвижные руки бойко управлялись с мелкими деталями скрипок и «медяшек». Подвижная моторика едва успевала за гаммой стройных мыслей, возникающих в голове «чудо-ребенка». Но он умел не только думать, но и слышать, акустическое чутье оказалось у паренька на высоте. К 16-ти годам новоиспеченный Адольф стал мультипрофессионалом — он был одновременно математиком, чеканщиком, литейщиком, токарем, акустиком, наконец, инноватором.

На выставке в Брюсселе юный Сакс произвел настоящий фурор, устроив музыкальное шоу и презентацию своей новой разработки — 24-х клапанного кларнета, предтечи саксофона. Успех, как ни странно, заставил Сакса принимать не только комплименты, но и отбиваться от критиков. Возможно, невольно он позднее упаковывает саксофон в змееобразную форму, мол, не трогайте, укушу насмерть. Впрочем, современники Адольфа усматривали в его детище и курительную трубку. Наконец, при желании в изгибе саксофона можно увидеть и инициалы самого Сакса.

Инструмент стал идолом многих поколений музыкантов из-за удивительного по красоте звука. По аналогии с известной присказкой — приехать в Париж и умереть, можно сказать: услышав тембр саксофона, замираешь от томления и неги.

Кстати, именно в столице Франции состоялась историческая встреча Сакса с Гектором Берлиозом. Композитор, очарованный изобретением Адольфа, быстро придумывает для инструмента его нынешнее название — саксофон. Оценили новинку и другие представители классической музыки — партитуры Массне, Сен-Санса, Бизе, наконец, Равеля яркой стрелой прорезает голос саксофона.

Но настоящий саксофонный бум начинается уже после смерти гениального бельгийца. И почему-то очень жалко, что после введения в обиход евро портрет Сакса исчез с банкноты в 200 бельгийских франков.