«Попали в историю»: Дьёрдь Циффра

Попали в историю

По будням: 1:00, 13:00

Ведущая - Ирина Столярова

Дата выпуска: 05.11.2019

5 ноября 1921 года родился венгерский пианист и педагог Дьёрдь Циффра. Природа щедро наделила музыкальными талантами этого выходца из нищей цыганской семьи. Но божественные подарки не сделали нашего сегодняшнего именинника баловнем судьбы. Наоборот, в истории фортепианного исполнительского искусства второй половины 20 века более трагичной фигуры вряд ли найти.

Трудно сказать, кто написал для Дьёрдя Циффры убийственно жесткий сценарий жизни. В этой книге много диссонансов, предательства и человеческой фальши как при звучании разбитого пианино. Именно на таких непрезентабельных инструментах и начинал играть пятилетний Дьёрдь в барах и цирках. Вечно голодный «чудо-ребенок», пожалуй, впервые наелся досыта в девять лет — в столь юном возрасте мальчик становится учеником Академии Ференца Листа. Парень грызет гранит фортепианной науки и грезит будущими выступлениями. С двенадцати этот «венгерский Моцарт» уже покоряет лучшие залы мира.

Но обожание публики не стало для молодого гения страховым полисом от армейского призыва. Двадцатилетний артист оказывается в театре военных действий — Циффра солдат, призванный защищать фашистские идеалы. Он выжил в этой тяжелой битве. Но, похоже, только ради новых испытаний. Пианист на три года попадает в тюрьму, где ему выворачивают пальцы, уродуют кисти. В 1956 году он, бывший танкист, бежит из Венгрии под натиском советских Т-34.

В респектабельной и культурной Вене музыкант спешит наверстать упущенное в карьере. Фееричная техника пианиста, его сокрушительный напор и бешеный темперамент огненной лавой накрывают европейскую публику. Уже охочий до выступлений музыкант блистательно играет не только Листа. В репертуаре виртуоза-исполнителя Шопен, Шуман, Моцарт, Франк. Циффра великолепно подает и русскую классику — фортепианные концерты Чайковского и Рахманинова звучат у него очень динамично. Бесстрашной экспрессией заводит слушателей «Полет шмеля» Римского-Корсакова в транскрипции венгерского мастера. В этом крутом музыкальном коктейле просматривается вся жизнь маэстро, полная взлетов и падений, фатальных нестыковок и драматических коллизий. Смерть единственного сына стала самым страшным испытанием для Дьёрдя Циффры. Он сломался после этой трагедии — руки и ноги у пианиста в этот раз были целы, а вот сердце окончательно разбито. Музыка больше не спасает Циффру от невзгод, как это было в прежние годы. Детские простуды через много лет обернулись для маэстро раком легких. Жизнь великого пианиста описала трагический круг — Циффра умирает от инфаркта.