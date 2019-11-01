«Попали в историю»: Ойген Йохум

Попали в историю

По будням: 1:00, 13:00

Ведущая - Ирина Столярова

Дата выпуска: 01.11.2019

1 ноября родился немецкий дирижер Ойген Йохум. Он был обречен стать музыкантом — в семье органиста, где сегодняшний именинник появился на свет в 1902 году, похоже, другими профессиями не интересовались. Два брата Ойгена тоже оказались в границах классического искусства. Но из этой троицы именно наш герой стал великим толкователем симфоний Антона Брукнера.

С его Седьмой симфонией юноша дебютировал на большой сцене. От той премьеры нас отделяют почти сто лет. Но до сих пор остается загадкой, как фактически вчерашний выпускник Мюнхенской музыкальной академии смог с первой попытки достичь невиданных творческих высот в сложной, взрослой музыке композитора-романтика. Брукнера Ойген Йохум играл всю свою долгую и славную карьеру. Маэстро записал на пластинки полное собрание симфоний этого автора. Что стоит за такой «жадностью» мэтра — стремление познать великую музыку своего соотечественника, юношеский максимализм, переросший со временем в основательность и педантичность: коль взялся за дело — доведи его до конца.

Но исторические хроники нам подсказывают, что Йохум не был занудой. Мэтр сотрудничал со многим оркестрами и умудрялся находить со всеми подопечными общий язык. Немец своим примером показал, что хороший дирижер не обязательно должен быть тираном. В коллективах Йохума господствовала диктатура... его безоговорочного обаяния. Из поколения в поколение об уникальных способностях маэстро рассказывают в Мюнхенском филармоническом, оркестре Баварского радио, Концертгебау, опере Гамбурга.



Вскоре после окончания Второй мировой войны дирижер гастролирует по всему миру. Артисту чуть за сорок пять и у него начинается вторая молодость — маэстро самозабвенно купается в музыке нескольких веков, широким мазком оживляя классические партитуры.

В детстве Ойген убедил отца в том, что в рамках церковного музыканта ему тесно. В зрелом возрасте маэстро прикасается к духовным опусам Баха. Его си минорную Мессу и «Страсти по Матфею» Йохум играет пронзительно душевно, но одновременно без фальшивых эмоций.

Близкая дружба связывала дирижера и с абсолютно другим типажом из мира искусства — композитором Карлом Орфом. Вместе музыканты записывают «Кармину Бурану». Работа, сделанная полвека назад, и сейчас брызжет первозданной свежестью и завораживает киношной образностью.

Слушая дискографию Йохума с музыкой Моцарта, Шуберта, Штрауса, Мусоргского не устаешь удивляться классической и одновременно авторской подаче материала. Так что гений Ойгена Йохума раскрылся не только в музыке одного Брукнера.