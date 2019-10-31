«Попали в историю»: Вторая половинка Римского-Корсакова

Попали в историю

По будням: 1:00, 13:00

Ведущая - Ирина Столярова

Дата выпуска: 31.10.2019

31 октября — день рождения Надежды Римской-Корсаковой. До 24-х лет она носила немецкую фамилию Пургольд и в музыкальных кругах Петербурга середины 19 века слыла хорошей пианисткой. Впрочем, о степени одаренности девушки судить очень трудно — смотря с кем сравнивать. Между тем более тридцати с лишним лет Надежда Николаевна была женой гения — композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова.

Современники и историки называют их брак счастливым. Плодами этой любви стали семеро детей и 15 опер. Причем Надежда Николаевна не была в привычном смысле слова музой великого музыканта. Для него она стала, скорее, верным и чутким помощником, редактором его партитур, корректным суфлером фантастических идей, сказочных сюжетов, музыкальных откровений. Надежда Николаевна сделала фортепианное переложение оперы «Псковитянка». Это ремесло — укладывать «сочные» партитуры в лаконичные четырехручные переложения для рояля — юная барышня освоила ранее под руководством самого Александра Даргомыжского. Стоит ли удивляться тому, что Надежда часто играла на музыкальных вечерах своего учителя. Там же и состоялась ее встреча с Римским-Корсаковым — к тому времени уже автором Первой симфонии и других сочинений. В общей суматохе светского мероприятия Надя сразу выдернула взглядом статную фигуру бывшего морского офицера.

Планеты, как позже выяснилось, у этих двоих сошлись, казалось бы, в самых приземленных вещах. Но в итоге чета Римских-Корсаковых вышла на невиданные по оригинальности и новизне творческие орбиты. Николай Андреевич не считал себя сильным пианистом, Балакирев отказывался играть в четыре руки с начинающим композитором. Но в итоге судьба послала Римскому-Корсакову жену, прекрасно владеющую фортепианным мастерством. Надежда самозабвенно, с глубоким личным отношением к партитуре исполняла на публике премьеры многих шедевров Николая Андреевича.

Искать в ярких женских образах опер Римского Корсакова черты супруги, возможно, и не стоит. Пусть в истории о семье композитора-сказочника останется, следуя законам жанра, какая-то тайна, а также много света и невероятно счастливый конец. Да, Николай Андреевич Римский Корсаков и Надежда Николаевна Римская-Корсакова умерли не в один день. Надежда пережила своего супруга на 11 лет. Но похоронена она как верная спутница жизни рядом со своим мужем.