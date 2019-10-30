«Попали в историю»: Большая скромница Ольга Гнесина

Попали в историю

По будням: 1:00, 13:00

Ведущая - Ирина Столярова

Дата выпуска: 30.10.2019

30 октября 1881 года родилась Ольга Фабиановна Гнесина — пианистка, педагог, а еще и художник. Младшая из знаменитой пятерки сестер Гнесиных. По примеру старших всю жизнь отдала семейному проекту — открытию в Москве «второй» консерватории. В аббревиатуре этого музыкального заведения прочно укоренилось название — имени Гнесиных. Но история распорядилась так, что в общественно-музыкальном сознании Ольга Гнесина находится где-то на вторых ролях. Похоже, она добровольно отдала первенство в профессии более взрослой своей сестре, Елене Фабиановне. Отношения сестер строились по принципу «ученик — учитель». С 14 лет Ольга брала уроки у Елены по классу фортепиано и через шесть лет окончила «фамильное» училище с дипломом под номером... два. Мистика цифр, преследующих Ольгу, правда, проигрывает магическим менеджерским способностям Елены Гнесиной. Именно она заразила всесильного наркома просвещения Луначарского, как бы сейчас сказали, своим креативом и убедила его в том, что второй музыкальный вуз столице непременно нужен.

ds Впрочем, Ольга тоже совершала свои «небольшие» подвиги в работе с начинающими музыкантами. Ей было непросто привить маленьким сорванцам прилежание и любовь к скучным гаммам и этюдам Черни. Более того, над Ольгой Фабиановной довлела колоссальная ответственность по выбору перспективных пианистов. Любая ошибка могла рассердить Елену Фабиановну как управленца многоступенчатого музыкального образования «школа — училище — вуз». Лишь после тридцати лет стажа Ольге доверили готовить старших учеников к выпуску из Училища. Позже она преподавала в институте, но лишь общее фортепиано.

Живопись и театр были для Ольги Гнесиной личной территорией. Она рисовала по большей части пейзажи — в сочной цветовой гамме, замешанной исключительно на масле, её глаза и душа как будто отдыхали от черно-белых клавиш пианино. Многие картины сейчас хранятся в Мемориальном музее Елены Гнесиной. Здесь раньше была личная институтская квартира Ольги. Она работала и жила практически в одном месте. А ведь в юности девушка бредила сценой. Ольга даже участвовала в гастрольных спектаклях Малого театра. Слыла особой романтической. Очень похожей на свою сестру Елену, воплощенную в бронзовом памятнике в образе юной красавицы за роялем. Монумент появился в 2004 году по случаю юбилея Елены Фабиановны и 60-летия с момента основания Гнесинского училища. И почему-то очень жаль, что в этой скульптурной композиции не нашлось скромного места для Ольги Фабиановны. Неужели ценного металла на младшую из сестер Гнесиных пожалели?