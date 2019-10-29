«Попали в историю»: Пражская премьера «Дон Жуана» Моцарта

Попали в историю

По будням: 1:00, 13:00

Ведущая - Ирина Столярова

Дата выпуска: 29.10.2019

29 октября 1787 года на оперную сцену явился «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта. Премьера сочинения состоялась в Праге и навсегда вписала этот город в музыкальную летопись. Местная публика приняла спектакль на ура. Тем удивительнее, ведь многие артисты пели партии с листа, получив ноты фактически накануне представления.

Написав «Дон Жуана», Моцарт мог вообще больше ничего не сочинять в течение тех четырёх лет, что он прожил после рождения этого шедевра. Опера полна музыкальных и личностных откровений. В «Дон Жуане» Моцарт достиг совершенства не только в оркестровке, мелодических линиях, развитии нотного материала — всём том, что следует назвать «начинкой» партитуры.

Драматургия спектакля выстроена так, что до самой последней сцены очень хочется верить (по крайней мере, современному слушателю), что Дон Жуан избежит наказания Командора. Ведь первоначально опера называлась «Наказанный распутник, или Дон Жуан». Но до слушателя опера дошла с заголовком, где есть лишь имя яркого и неординарного севильского дворянина, кстати, очень похожего по темпераменту и ощущению жизни на самого Моцарта. Если это так, то неужели Моцарт «убивает» себя в этой опере, а потом долго решает, как обыграть такой драматический сценарий?

История сохранила два варианта окончания оперы. Первый — с финальным секстетом, где все участники известных событий — брошенные любовницы и женихи-рогоносцы — с облегчением сообщают миру, что Дон Жуана настигла заслуженная кара (этот вариант как раз услышали в Праге). Второй — без туттийного ансамбля: весёлая драма завершается сценой убийства Дон Жуана, он проваливается в ад. Сам Моцарт, оставивший нам много писем-откровений, ни в одной своей переписке прямо не объясняет причины мучительных сомнений по поводу идеального финала оперы. Этой фатальной недосказанностью композитор обеспечил оперных постановщиков нескончаемой работой, мол, решайте, на чьей стороне автор.

Не менее загадочным следует признать появление в начале спешно написанной увертюры к опере тридцати минорных тактов, олицетворяющих злейшего врага главного героя — Командора.

Почему, наконец, Моцарт не написал для Дон Жуана большой сольной сцены? Этот красавец-соблазнитель всегда оказывается в гуще событий и крутится вокруг других, казалось бы, второстепенных персонажей.

Стоит ли удивляться тому, что в поисках «смертельной» тайны Моцарта, зашифрованной им в «Дон Жуане», музыкальные театры мира находятся вот уже более двух веков?