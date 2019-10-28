«Попали в историю»: Премьера Шестой симфонии Чайковского

Попали в историю

По будням: 1:00, 13:00

Ведущая - Ирина Столярова

Дата выпуска: 28.10.2019

28 октября 1893 года состоялось первое исполнение Шестой симфонии Чайковского. Петербургской публике сочинение представил сам автор: Пётр Ильич никому не доверил дирижировать партитуру, подводящую итог всем его музыкальным и духовным исканиям. Финальные аккорды произведения зал встретил гробовой тишиной.

Похороны Шестой симфонии стали началом куда более трагических событий в истории уже всей русской музыки. Через десять дней после провальной премьеры пятидесятитрёхлетнего Чайковского не стало. Врачи констатировали его кончину от холеры.

Повторное исполнение Шестой симфонии состоялось 6 ноября, уже после смерти Чайковского. Смельчаком, разорвавшим в определённой степени мистический круг негатива вокруг сочинения, стал дирижёр Эдуард Направник. Публика не просто положительно приняла ранее проклятую партитуру: зал не скрывал своего безумного восхищения от услышанного опуса.

С тех пор Шестую симфонию Чайковского исполняют лучшие дирижёры мира. Они играют эту музыку по-разному, но с неизменным успехом. Если публика и спорит после концерта, то, скорее, относительно того, чья трактовка убедительнее: Мравинского, Тосканини, Караяна, Светланова или же Курентзиса. Это неполный список дирижёров, пытавшихся понять магическую силу катастрофы, которую разыграл некогда Чайковский.

Евгений Александрович Мравинский сделал аж четыре разных записи «Патетической». Эти опыты растянуты во времени почти на четверть века. При этом одной только первой версии 1949 года было достаточно, чтобы понять, что Мравинский — один из величайших интерпретаторов Шестой симфонии. Но дирижёр продолжал поиски идеального звука вплоть до 1983 года.

Практически в это же время Шестую Чайковского в «Останкино» записывал ещё один народный артист СССР — Евгений Светланов. Его вариант предназначался для Гостелерадиофонда.

Впрочем, и Светланов предпринял несколько попыток «достучаться» до Чайковского: первый раз — в 1967-м, последний — через тридцать лет.

Наконец, Теодор Курентзис дважды, с разницей в десять лет, подбирался к гибельной тайне «Патетической». Его первую запись 2007 года по силе воздействия сравнивали с трактовкой самого Мравинского, правда, не указывали, какой. Амбициозный и ищущий грек вернулся к «Патетической» в позапрошлом году, записав свежую версию на диск. Работу назвали судьбоносной. То ли зритель стал менее капризным, то ли к гениальной Шестой Чайковского через сто с лишним лет не осталось вопросов.