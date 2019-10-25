«Попали в историю»: Итак, она звалась Галиной

Попали в историю

По будням: 1:00, 13:00

Ведущая - Ирина Столярова

Дата выпуска: 25.10.2019

25 октября — день рождения Галины Вишневской. Самые авторитетные люди искусства называют её сопрано восхитительным, а вокальную технику и актёрское мастерство — совершенными. Певица стала народной артисткой Советского Союза в год окончания Московской консерватории — в 1966 году. Этому может быть одно объяснение: все таланты у Галины Павловны от Бога.

Судьба свела Галину Вишневскую по крайней мере с двумя гениальными мужчинами, которые сделали её королевой оперной сцены и светской львицей.

Первый — это режиссёр Борис Покровский. Он взял в Большой театр никому не известную стажёрку и доверил ей главную роль в «Евгении Онегине» Чайковского. Дебют Вишневской в партии Татьяны в 1953 году стал одновременно началом её блистательной карьеры.

Второй мужчина — это виолончелист Мстислав Ростропович. Он, интеллигент до мозга костей, сразу и навсегда полюбил броскую Галину. Она, строптивая брюнетка, быстро ответила взаимностью. Их союз был уникален. Когда Вишневская пела в прощальном спектакле в Гранд-опера всё ту же Татьяну из «Евгения Онегина», то вторым главным персонажем осеннего вечера 1982 года был не Онегин и не Ленский, а Ростропович. Он дирижировал оркестром. Публика пребывала в культурном трансе, понимая, что присутствует на историческом концерте.

Даже спустя годы российские поклонники таланта звезды воспринимают это событие как настоящую драму: великая русская певица в последний раз пела на оперной сцене в Париже, а не в Москве. Сама же актриса дала понять, что такой сценарий не стал для неё ни личной, ни творческой трагедией. Певица лишь коротко и неожиданно дипломатично отметила, что Татьяну во Франции она спела так же хорошо, как и тридцать лет назад, на заре карьеры.

Опера «Евгений Онегин» в определённом смысле слова преследовала Вишневскую всю её жизнь. В канун восьмидесятилетия певица услышала в Большом театре новую версию этого шедевра Чайковского и была в шоке от широко разрекламированной премьеры. Примадонна огрызнулась и отказалась от юбилейных чествований на сцене главного театра страны. Общественность обсуждала скандал, но никто так и не понял, как нелегко было самой Галине Павловне.

Самым тяжёлым испытанием для неё стал уход из жизни мужа. И она мужественно приняла этот удар: все пять лет, прожитых без любимого Славы, Вишневская преподавала, воспитывала молодые таланты и готовила их к выступлениям в самых больших театрах мира.

Текст: Ирина Столярова