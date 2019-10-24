«Попали в историю»: Прекрасный горбун Гобби

Попали в историю

По будням: 1:00, 13:00

Ведущая - Ирина Столярова

Дата выпуска: 24.10.2019

24 октября — день рождения Тито Гобби. Его божественной красоты баритон гармонично сочетался с ярким драматическим дарованием и модельной внешностью. Оперный театр и синема буквально дрались за право работать с этим талантливым артистом. Он, к счастью, успевал всё.

Кино сохранило нам «живого» Гобби: итальянца можно увидеть более чем в двух десятках музыкальных фильмов. Многие из этих лент, снятых в середине прошлого века, смотрятся на одном дыхании и меняют представление обывателя об опере как жанре сложном, скучном, лишённом естественности и живости.

Тито Гобби в «Паяцах» самозабвенно передаёт все прелести итальянского бельканто в паре с самой Джиной Лоллобриджидой. Картина вышла вскоре после войны — в 1948 году. Зрители с ума сходили от неземной красоты музыки великого Леонкавалло и звёздной пары артистов. Причём Гобби в клоунском колпаке Тонио всё равно был духовно прекрасен.

Итальянец вывернул наизнанку чувства зрителей и в роли шута в фильме-опере «Риголетто». Ужасный горб на спине Гобби, в жизни сложённого как атлет-великан, стал настоящим шоком для поклонников звёздного артиста: перевоплощение в уродливого персонажа выглядело стопроцентным попаданием в образ.

Позже Гобби посвятил работе над «Риголетто» целую главу своей книги-биографии «Мир итальянской оперы». В ней певец рассказывает, что ему пришлось придумать целое приспособление для укорачивания ноги, чтобы хромать «естественно». При этом Гобби признаётся, что петь в сгорбленном положении с его-то гигантским ростом было нелегко.

В том же эссе Гобби не раз удивляет читателя. Например, он откровенно рассказывает о безумном волнении перед встречей с Марией Каллас на «Тоске» Пуччини в Ковент-Гардене. Гобби не покидает страх: а вдруг непредсказуемая гречанка откажется от выступления в последний момент? К тому времени пятидесятилетний баритон пел в этой опере без малого четверть века и всё равно волновался как мальчик. Такая преданность сцене, оперному театру, участникам проекта делают Гобби, как сейчас бы сказали, «командным игроком», и это при всей его индивидуальности. Даже строптивая Каллас не устояла перед обаянием своего партнёра: спектакль с участием двух мегазвёзд состоялся. Второй акт этой постановки Дзеффирелли 1964 года записало телевидение. С тех пор легендарные кадры остаются отправной точкой для потенциальных поклонников такого жанра, как опера, а попутно и творчества одного из совершеннейших баритонов XX века Тито Гобби.

Текст Ирина Столярова