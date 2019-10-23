«Попали в историю»: магический Люка Дебарг

Попали в историю

По будням: 1:00, 13:00

Ведущая - Ирина Столярова

Дата выпуска: 23.10.2019

23 октября, 29 лет назад, на свет появился мальчик, который при всех привходящих обстоятельствах не должен был стать музыкантом, — французский пианист Люка Дебарг. В его семье для пианино места не нашлось, а родители были не только культурно глухими, но и слепыми: не увидеть у своего чада большие руки с пальцами, длинными, как лапы королевского краба, иными словами, превосходный фортепианный аппарат, — это надо было постараться.

Парень, предоставленный самому себе, всё детство валял дурака. Голод по красивой жизни он утолял живописью, литературой и джазом. В Париже с этим набором проблем нет. Как это всё по-французски, или по-русски!

Бабушка нашего героя родилась в России. Педагог, к которой он в двадцать лет пришёл учиться играть настоящую классическую музыку, тоже из наших краёв: Рена Шерешевская — уроженка СССР. Стоит ли удивляться тому, что карьера Люка Дебарга триумфально началась в Москве?

Сюда он приехал на XV Конкурс имени Чайковского и сначала напугал жюри смотра: мэтры оторопели, сражённые неслыханной наглостью явного недоучки Дебаргю. После второго тура фамилию француза наконец-то написали правильно: он — Дебарг. А профессора давали самые восторженные оценки его трактовки фа-минорной Сонаты Метнера и «Ночного Гаспара» Равеля. Эти произведения Дебарг играл 21 июня 2015 года — поворотная дата в судьбе пианиста, его, по сути, второй день рождения. «Наваляв» в финальном туре с Первым концертом Чайковского, Дебарг всё же стал четвёртым по итогам соревнования. Но амбициозный самородок тогда и решил, что со временем он подтянет технику и станет лучшим.

Шли годы... Искусство фортепианной игры Дебарга по-прежнему вызывает бурные дискуссии: одни его боготворят за звуковые и стилистические откровения, другие, наоборот, продолжают ловить блох в виртуозных кусках; кто-то недовольно шипит, что программу Конкурса Чайковского он уже заиграл до дыр, а кто-то восторгается, что в своём коронном «Гаспаре» пианист всякий раз находит свежие оттенки.

Сегодня Дебарг даёт порядка 60 концертов в год. Для сравнения: Григорий Соколов — 80, а Денис Мацуев — 265. Дебарг говорит, что у него поздний старт и его темп — одна новая программа в сезон. Он уже пообещал, что выучит все сонаты Метнера и Скарлатти. Впрочем, пианист своей инаковостью добился того, что его поклонникам всё равно, что играет их музыкальный бог. Главное, чтобы сам артист как можно дольше не причислял себя к небожителям.