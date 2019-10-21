«Попали в историю»: Саратовская консерватория

Попали в историю

По будням: 1:00, 13:00

Ведущая - Ирина Столярова

Дата выпуска: 21.10.2019

21 октября — день рождения Саратовской консерватории. Её открыли в 1912 году. С тех пор это учебное заведение считается не только музыкальным символом города, но и его визитной карточкой: зоркий глаз туриста обязательно обнаружит в центре Саратова очень необычный четырёхэтажный особняк в готическом стиле. Такого архитектурного чуда нигде в России больше нет. Особый статус имеет и сама консерватория: она первая по старшинству в российской провинции.

Почему именно в Саратове, после Петербурга и Москвы, решили открыть собственную консерваторию?

Ближе к концу XIX века этот город совершил промышленный прорыв. Саратов — уже не деревня, не глушь, в которую Грибоедов практически полвека назад отправлял героиню комедии «Горе от ума». Город быстро разрастается — людям нужна новая культурная среда.

«Музыкальную революцию» в Саратове начали со столичным размахом, потому как изначально стал руководить процессом выпускник Петербургской консерватории Станислав Экснер. Он последовательно и методично движется к генеральной цели: открытые им музыкальные классы разрастаются до училища. Оно получает новое здание в самом центре города. Впрочем, внешний вид этого строения, наречённого в народе из-за прямоугольной формы, как у хлебной буханки, «элеватором», совершенно не соответствовал амбициозной задаче преобразования среднего музыкального учебного заведения в высшее.

Одним из тех, кто безоговорочно поддержал эту идею, был выдающийся композитор и пианист Сергей Рахманинов. Позже он подарил консерватории рояль со своей дарственной надписью — второго такого в мире больше нет.

Ещё одно знаковое имя в истории Саратовской консерватории — Семён Каллистратов. Именно он, талантливый архитектор, выпускник Лозаннского университета, разработал проект, который отвечал самым высоким эстетическим требованиям. Горгульи, стрельчатые арки, башенки — всё то, что было популярно в средневековой Европе, — полюбили жители и знаменитые гости Саратова. В стенах консерватории выступали Скрябин, Шаляпин. Собинов пару раз приезжал в Саратов на пике популярности. С середины тридцатых годов его имя носит консерватория.

Непреходящая гордость и архитектурная изюминка здания — взметнувшиеся к новым высотам шпили. Их вынужденно убрали во время Великой Отечественной войны, чтобы они не стали ориентиром для немецких самолётов. Позже шпили восстановили в первозданном виде. Потом к зданию пристроили новый корпус.

Сегодня Саратовская консерватория по праву считается кузницей талантов. Учиться сюда едут со всех концов страны.