«Попали в историю»: Карл Рихтер

Попали в историю

Ведущая - Ирина Столярова

Дата выпуска: 15.10.2019

15 октября — день рождения немецкого дирижёра и органиста Карла Рихтера. В этом году отмечается не круглая памятная дата — 93 года с того момента, как в семье протестантского пастора родился мальчик, который прославился затем на весь мир своей необычной трактовкой сочинений Иоганна Себастьяна Баха. И поэтому в музыкальном мире каждый год вспоминают творчество маэстро Рихтера. Он одним взмахом дирижёрской палочки перечеркнул представления о музыке немецкого гения как о величественной и до конца непостижимой простым смертным и дал возможность услышать «человеческого» Баха, романтически взволнованного и экспрессивного. Когда и где маэстро заболел творчеством Баха и затем заразил всех подкупающе искренней трактовкой тех же «Страстей по Матфею», Бранденбургских концертов, духовных кантат композитора? Отгадки — в биографии Рихтера.

Накануне войны (в 1940 году) Рихтер закончил консерваторию в Лейпциге — городе, который прочно ассоциируется с именем Баха. Ходить по тем же улицам, дышать тем же воздухом, что и Бах, а потом служить в церкви Святого Фомы — том же приходе, что и композитор, ежедневно с замиранием сердца проходить мимо могилы гения — для творческой личности это одновременно божественная удача и испытание высшего, духовного порядка. Может быть, регент Рихтер тогда и вымолил у Баха благословение играть его музыку так, как слышит и понимает её только он, Карл Рихтер?

После Лейпцига Рихтер переезжает в Мюнхен — город, в котором Бах никогда не был. Но музыка композитора не отпускает маэстро. В столице Баварии Рихтер организует Мюнхенский Баховский хор и оркестр и начинает с этими коллективами гастролировать по всему миру. Рихтеру в тот период в районе сорока лет, он молод и одинаково убедителен в своём понимании современности музыки Баха. Барочность и модный сейчас аутентизм дирижёру чужды. В его оркестре не было старинных инструментов, неспособных сочно играть партитуры Баха.

Со временем маэстро пополнил репертуар сочинениями венских классиков — Моцарта и Бетховена, немецкого романтика Брамса, добаховского Шютца и современника Баха Генделя. Возможно, Карл Рихтер, как ни парадоксально это звучит, искал таким образом всё новые и новые подтверждения уникальности и планетарности творчества Баха. А как тогда объяснить, что публика в США, Европе, Азии, СССР (маэстро приезжал в нашу страну полвека назад) одинаково восторженно принимала все выступления этого эксклюзивного, в смысле непохожего ни на кого, дирижёра XX века?