К 150-летию со дня рождения Энрике Гранадоса

Концертный зал радио «Орфей»

Время: 20:00

Дата выпуска: 25.07.2017

27 июля в Концертном зале радио «Орфей» «Еврорадио представляет» концерт к 150-летию со дня рождения Энрике Гранадоса. В программе – фортепианные, камерно-инструментальные и вокальные произведения композитора. Исполнители – пианисты Алисия де Ларроча и Хавьер Перианес, сопрано Офелия Сала, «Кирога-квартет».

Испанский композитор и пианист Энрике Гранадос (полное имя Панталеон Энрике Костанцо Гранадос-и-Кампинья,) — один из наиболее заметных деятелей испанской музыкальной культуры конца XIX — начала XX веков. Его творчество основано на тенденциях европейского искусства своего времени, однако испытывает сильное влияние испанской и каталонской народной музыки. Многие его фортепианные сочинения написаны в духе народных танцев, причём как широко известных (например, хота), так и менее популярных (васконгада, парранда). С другой стороны, в фортепианных циклах Гранадоса («Романтические картины», «Юношеские рассказы», «Эскизы», «Часослов») заметно некоторое влияние Шумана как в гармоническом языке, так и в заявленной программности пьес.

Важное место в творчестве Гранадоса занимают произведения для музыкального театра. Из одиннадцати работ этого жанра четыре могут считаться настоящими операми, остальные содержат обширные разговорные фрагменты и приближаются по духу к сарсуэлам или обыкновенным театральным постановкам.

Перу Гранадоса также принадлежат камерно-инструментальные и оркестровые сочинения, вокальные циклы и др. Многие произведения композитора были найдены и исполнены спустя много лет после его смерти. Ряд своих планов Гранадос не успел осуществить, некоторые рукописи утеряны.

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