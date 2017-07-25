Байройт-2017: "Нюрнбергские мейстерзингеры"

Концертный зал радио «Орфей»

Время: 20:00

Дата выпуска: 25.07.2017

26 июля DW и радио "Орфей" представят премьеру сезона Байройтского фестиваля 2017 года – оперу "Нюрнбергские мейстерзингеры".

Для многих знатоков и любителей произведений Рихарда Вагнера именно опера "Нюрнбергские мейстерзингеры" является непревзойденной вершиной творчества мастера. "Мейстерзингеры" - единственная комическая опера, созданная великим композитором. И именно она откроет в этом году во вторник вечером, 25 июля, легендарный Байройтский фестиваль.

DW и радио "Орфей" будут транслировать оперу 26 июля с 17.00 по московскому времени. Ее можно будет слушать на частоте 99,2 FM в Москве, в FM-диапазоне в других крупных городах России или на сайте радио «Орфей».

Как обычно, во время продолжительных байройтских антрактов прозвучат разговоры с создателями спектакля - в частности, дирижером Филиппом Йорданом и режиссером Барри Коски, а также певцами, включая российских участников ансамбля.

/фото bayreuther-festspiele.de/