"Большой симфонический юбилей" в Концертном зале радио "Орфей"

Концертный зал радио «Орфей»

Время: 20:00

Дата выпуска: 19.07.2017

5 августа выдающийся дирижер современности Владимир Федосеев отметит 85-летие. К этой знаменательной дате в Концертном зале радио «Орфей» пройдет цикл «Большой симфонический юбилей».

20 июля . Концертный зал радио «Орфей». «Большой симфонический юбилей». К 85-летию В.И. Федосеева. В программе «Композиторы русского зарубежья» прозвучат произведения Александра Черепнина, Павла Юона и Сергея Рахманинова. Большой симфонический оркестр им. Чайковского под управлением В. Федосеева. В концерте принимает участие «Питтсбургское трио». Запись из Большого зала консерватории от 25.04.2007г.

23 июля . Концертный зал радио «Орфей». «Большой симфонический юбилей». К 85-летию В.И. Федосеева. Концерт цикла «Легенды о любви». Музыкально-литературная композиция «Восточный романс». В программе – стихи классиков восточной поэзии и музыка А. Меликова, А. Кара-Караева, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. Исполнители – Наира Асатрян (сопрано), артисты Дарья Мороз и Олег Долин, Большой симфонический оркестр им. Чайковского под управлением В. Федосеева. Запись из Большого зала консерватории от 26.03.2009г.

24 июля . Концертный зал радио «Орфей». «Большой симфонический юбилей». К 85-летию В.И. Федосеева. Концерт Большого симфонического оркестра им. Чайковского, хора Третьяковской галереи и Хора Академического музыкального колледжа при МГК, солисты – Ек. Щербаченко (сопрано) и Дм. Белосельский (бас). Чтец – протодиакон Александр Агейкин. Дирижер В. Федосеев. В программе музыка митрополита Илариона. Запись из Большого зала консерватории от 19.01.2010г.

29 июля . Концертный зал радио «Орфей». «Большой симфонический юбилей». К 85-летию В.И. Федосеева. В программе «Чай не для двоих» - произведения П. Чайковского, С. Василенко, Р. Вагнера, Д. Шостаковича, Г. Свиридова, Ф. Легара, М. Дэвиса, М. Леграна. Исполнители – Большой симфонический оркестр им. Чайковского, солист Даниэль Хоуп (скрипка, США), дирижер В. Федосеев. Запись из Большого зала консерватории от 20.12.2000г.

1 августа . Концертный зал радио «Орфей». «Большой симфонический юбилей». К 85-летию В.И. Федосеева. Концерт Большого симфонического оркестра им. Чайковского, хора Академии хорового искусства им. Попова, хора мальчиков Хорового училища им. Свешникова и Государственного академического Московского областного хора им. Кожевникова. Солисты - Анна Аглатова (сопрано), Елена Манистина (меццо-сопрано), Алексей Татаринцев (тенор), Михаил Казаков (бас). Дирижёр – Владимир Федосеев. В программе произведения Г. Свиридова: «Весенняя кантата» на ст. Н. Некрасова, «Снег идёт» - кантата на ст. Б. Пастернака, Кантата «Светлый гость» на ст. С. Есенина, музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель». Запись из Большого зала консерватории от 19.12.2015г.

2 августа . Концертный зал радио «Орфей». «Большой симфонический юбилей». К 85-летию В.И. Федосеева. Музыкальное приношение юбиляру от фирмы «Мелодия» - произведения Н. Римского-Корсакова (симфоническая сюита «Шехеразада») и И. Стравинского (музыка балета «Петрушка»). Исполняет Большой симфонический оркестр им. Чайковского под управлением В. Федосеева. Записи из Большого зала консерватории 2003 и 2007 г.г.

3 августа . Концертный зал радио «Орфей». «Большой симфонический юбилей». К 85-летию В.И. Федосеева. Л. ван Бетховен «Торжественная месса». Исполнители – Красимира Стоянова (сопрано), Ивонн Нёфф (меццо-сопрано), Курт Ацесбергер (тенор) и Роберто Скандъюцци (бас), Венский хор «Зингферайн», Большой симфонический оркестр им. Чайковского. Дирижер В. Федосеев. Запись из Большого зала консерватории от 20.10.2007г.

4 августа . Концертный зал радио «Орфей». «Большой симфонический юбилей». К 85-летию В.И. Федосеева. В программе – опера «Ундина» (концертное исполнение восстановленной авторской версии) и Сюита из музыки балета «Лебединое озеро» (составление и редакция В. Федосеева). Исполнители – Большой симфонический оркестр им. Чайковского, солисты Анна Аглатова (сопрано), Алексей Татаринцев (тенор), Михаил Филиппов (художественное слово), Михаил Шестаков (скрипка), Федор Землеруб (виолончель) и Эмилия Москвитина (арфа). Запись из Концертного зала им. П.И. Чайковского от 13.11.2015г.

5 августа . Концертный зал радио «Орфей». «Большой симфонический юбилей». 85-летие В.И. Федосеева. Концерт Большого симфонического оркестра им. Чайковского под управлением В. Федосеева. В программе «Ромео и Джульетта» - произведения П. Чайковского, С. Прокофьева и Л. Бернстайна. Запись из Концертного зала им. П.И. Чайковского от 3.04.2017г.