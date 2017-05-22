Опера "Травиата" прозвучит в Концертном зале радио "Орфей"

Концертный зал радио «Орфей»

Время: 20:00

Дата выпуска: 19.07.2017

21 июля в Концертном зале радио «Орфей» Московский музыкальный театр «Геликон-опера» представляет…»: Д. Верди - «Травиата» - опера в концертном исполнении. В главных партиях - Вероника Джиоева (сопрано), Игорь Морозов (тенор), Алексей Исаев (баритон), Лариса Костюк (меццо-сопрано), Максим Перебейнос (баритон), Дмитрий Хромов (тенор), Петр Морозов (баритон), Михаил Гужов (бас), Марина Карпеченко (сопрано). Оркестром и хором театра «Геликон-опера» дирижирует Константин Хватынец. Запись из КЗЧ от 22.05.2017г.

«Травиата» — одна из самых великих опер и одна из наиболее важных работ в творчестве Верди. Впервые композитор взял за основу оперы современную, популярную, шокировавшую общество книгу, а не мифологический или героический сюжет. Это была настоящая революция, настоящий шок для публики: опера, рассказывающая о реальных людях, о любви опытной женщины и совсем юного молодого человека, которые, к тому же, происходили из разных социальных слоев, о неизлечимой болезни.

Скандальная и непризнанная поначалу (как и ее первоисточник – «Дама с камелиями» Александра Дюма-сына), уже к концу XIX века она стала культовым оперным шедевром. А ведущие партии из этой оперы стали любимыми и желанными для певцов всех поколений.

В Концертном зале радио «Орфей» захватывающую трагическую историю о любви и смерти представят ведущие солисты, хор и оркестр театра «Геликон-опера» уже в концертном варианте.