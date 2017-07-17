К 80-летию Сергея Яковенко прозвучат записи певца в Концертном зале радио "Орфей"

Концертный зал радио «Орфей»

Время: 20:00

Дата выпуска: 17.07.2017

19 июля в Концертном зале радио «Орфей» к 80-летию Сергея Борисовича Яковенко прозвучат песни Ф. Шуберта и опера Ю. Буцко «Записки сумасшедшего». Записи фирмы «Мелодия» и из личного архива певца.

Сергей Борисович Яковенко родился 19 июля 1937 года. В 1962 году окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Совершенствовался у П. Г. Лисициана. В 1961 году стал лауреатом Международного конкурса вокалистов имени Дж. Энеску.

С 1961 по 1972 гг. — солист Всесоюзного радио и Центрального телевидения, с 1972 г. — Московской филармонии.

В репертуаре певца вокальные циклы Ф. Шуберта, Р. Шумана, М. П. Мусорского. Певец стал первым исполнителем вокальных сочинений Валентина Сильвестрова, Софии Губайдулиной, Эдисона Денисова, Валерия Гаврилина, Николая Сидельникова, Юрия Буцко, Григория Фрида и других современных композиторов.

В 1963-1979 гг. — преподаватель Музыкально-педагогического института имени Гнесиных, с 1979 г. — Горьковской консерватории. Автор многих статей по вокально-эстетическим проблемам. С 1997 года — доктор искусствоведения, профессор ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Ованова и РУТИ.

Народный артист России Сергей Яковенко награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Он – академик Международной академии театра; академик, член президиума Российской академии словесности; действительный член Академии народной музыки, удостоен высшей награды Союза композиторов России - Премии имени Д.Д. Шостаковича, член президиума Международного Союза музыкальных деятелей, член правления Союза композиторов РФ.