К 90-летию со дня рождения Курта Мазура

Концертный зал радио «Орфей»

Время: 20:00

Дата выпуска: 17.07.2017

18 июля в Концертном зале радио «Орфей» к 90-летию со дня рождения Курта Мазура прозвучит концерт Государственного академического симфонического оркестра России, солистка Елизавета Леонская, дирижер Курт Мазур. В программе – произведения Р. Шумана (Концерт для фортепиано с оркестром) и А. Брукнера (Симфония №7). Запись из БЗК от 13.03.1998г.

Курт Мазур родился в 1927 году в Нижней Силезии (сейчас территория Польши). Он начал свою музыкальную карьеру в эпоху Холодной войны, будучи верным сторонником восточногерманских властей. В течение 26 лет Мазур возглавлял Лейпцигский оркестр Гевандхауза.

Во времена коллапса коммунистического режима в 1980-х годах высокий авторитет Мазура позволил ему выступить в роли переговорщика, чтобы избежать кровопролития среди продемократических демонстрантов.

Многие прочили Мазуру политическое будущее в пост-коммунистической Восточной Германии, но вместо этого он эмигрировал в США, став музыкальным директором Нью-Йоркского филармонического оркестра. Этот пост он занимал с 1991 по 2002 год, после чего стал почетным музыкальным директором.

В период с 2000 по 2007 год Мазур также был главным дирижером Лондонского филармонического оркестра, затем стал почетным музыкальным директором Национального оркестра Франции.

«Высокий, дородный, резкий, с небольшой бородой и глубоко посаженными темно-голубыми глазами», - так описан внешний облик этого музыканта в журнале «Тайм». «Ирония Стравинского и усы Тосканини» - так запомнился он московским критикам.